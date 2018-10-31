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Кабмин утвердил критерии для риск-ориентированного подхода к плановым проверкам в ряде отраслей
13:00 31.10.2018 |
Кабинет министров утвердил критерии оценки степеней рисков хозяйственной деятельности и периодичность плановых проверок в сферах образования, интеллектуальной собственности, электронных доверительных услуг, криптографической защиты информации, рыбного хозяйства, строительства, мореходства.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду в ходе седьмого "дерегуляционного Кабмина".
Согласно проектам соответствующих постановлений, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина", плановые проверки для высокорисковых предприятий будут проводиться не чаще одного раза в два года, для средней степени риска - раз в три года, незначительной степени - раз в пять лет.
"Мы будем меньше проверять те предприятия, которые не являются опасными, а с другой стороны, повышенный контроль над предприятиями, которые имеют высокую степень рисков", - отметил в ходе правительственного заседания первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.
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