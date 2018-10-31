ИТ-индустрия в 2018 г. уплатит около 10 млрд грн налогов - IT Ukraine

ИТ-индустрия Украины в 2018 году уплатит 9-10 млрд грн налогов.

Такие данные приведены в результатах исследования экспертов ассоциации IT Ukraine и Офиса эффективного регулирования (BRDO).

"За первое полугодие 2018 года сумма внесенных украинской ІТ-индустрией налогов возросла на 30,1% и составила около 5 млрд грн. Мы прогнозируем, что к концу года она составит 9-10 млрд грн, которые пойдут как в местный бюджет, так и бюджет страны", - цитируется в сообщении на сайте ассоциации президент IT Ukraine, управляющий директор GlobalLogic в Украине Игорь Беда.

В IT Ukraine также отмечают, что, по данным Государственной фискальной службы (ГФС), сумма уплаченных ИТ-компаниями налогов в 2014-2017 годах ежегодно росла в среднем на 27% и достигла 4,1 млрд грн. В 2018 году эта тенденция сохраняется.

Значительное количество ИТ-специалистов сотрудничают с компаниями по контракту в качестве физических лиц-предпринимателей и самостоятельно уплачивающих единый налог. Объем его поступлений, по данным ГФС, составил 3,2 млрд грн в 2017 году.

Согласно проведенному в рамках исследования опросу, оплата услуг специалистов - это 80-85% затрат компаний.

Кроме того, стремительно растет значимость ИТ-услуг в структуре украинского экспорта.

"По результатам первого полугодия 2018 года ИТ-услуги обогнали трубопроводный транспорт и стали второй крупнейшей отраслью по экспорту услуг - более 20% всех экспортируемых услуг", - констатируется в сообщении.

Согласно опросу компаний, доходы отечественного ИТ-бизнеса преимущественно имеют иностранное происхождение - украинские разработчики сотрудничают с США, Великобританией, Германией, Канадой, Израилем, Швецией и Швейцарией.

"При сохранении текущих условий, темпы роста ИТ-отрасли в ближайшие годы составят 20-25%. Но потенциал Украины в сфере ИТ-продуктов и услуг значительно больше... Рост отрасли на 25-30% возможен в ближайшей перспективе, если правительство и государство в целом сфокусируются на приоритетных отраслях и начнут комплексно решать насущные проблемы", - цитируется в отчете IT Ukraine руководитель Epam Ukraine Юрий Антонюк.

Он отметил, что насущными проблемами ИТ-бизнеса в Украине являются: трудоустройство иностранцев, развитие человеческого капитала и образования, отмена устаревших законодательных барьеров, развитие экосистемы и создание технологических парков.

Ассоциация IT Ukraine - сообщество сервисных ИТ-компаний, которые ведут свою деятельность на территории Украины. Основана в 2004 году и является платформой для открытого диалога между представителями индустрии информационных технологий и органами государственной власти.

Офис эффективного регулирования - независимый экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. Финансируется Европейским Союзом в рамках проекта FORBIZ и в рамках Инициативы EU4Business.

