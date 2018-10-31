В ProZorro можно будет выявить подозрительные тендеры

В системе электронных закупок ProZorro начала функционировать система, которая будет автоматически выявлять подозрительные тендеры и отправлять их на мониторинг Госаудитслужбы. Об этом сообщил первый заместитель главы МЭРТа Максим Нефьодов в Twitter министерства.

"Мы вводим систему риск-менеджмента в систему публичных закупок. Украина в этом - первая в мире", - написал Нефьодов.

Сомнительные тендеры будут определяться системой автоматически по 35 риск-индикаторам. Нефьодов добавил, что список индикаторов будет расти.

Министерство называет эти индикаторы: нарушение процедуры проведения торгов, отсутствие полномочий субъекта торгов, отсутствие цифровых подписей, превышение сроков рассмотрения, отсутствие заключенного договора или заключение с нарушением требований законодательства; отсутствие загруженных тендерных документов, описания предмета закупки; большое количество лотов в тендере и др.

Ранее Госаудитслужба могла реагировать только на нарушения торгов, когда тендерные соглашения уже были подписаны, а деньги переведены.