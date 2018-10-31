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Заполняемость гостиниц в Киеве в III кв. выросла на 4% - CBRE
14:39 30.10.2018 |
Заполняемость номерного фонда киевских гостиниц в июле-сентябре 2018 года составила 52,4%, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Такую статистику приводит в своем в исследовании международная консалтинговая компания CBRE Ukraine (Киев).
"Ключевые показатели эффективности гостиничного рынка Киева продолжали восстанавливаться в 2018 году, особенно благодаря результатам в апреле, месяце проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2018. Благодаря рекордной отметке в апреле, когда средняя заполняемость на рынке достигла 59,4%, средняя заполняемость к концу 3 квартала 2018 года составила 52,4% (+2,1 п.п. г/г)", - говорится в отчете CBRE Ukraine.
Согласно отчету CBRE Ukraine, средняя цена номера к концу третьего квартала 2018 года составила $106, что на 0,3% выше, чем в 2017 году. При этом средняя доходность номера составила 55,5% - на 4,6 п.п. выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
По словам экспертов CBRE Ukraine, увеличение доходности номеров в гостиницах категорий luxury, upper upscale, upscale и upper midscale произошла за счет роста средней цены, тогда как в гостиницах сегмента "эконом" и midscale рост доходности связан с высокой заполняемостью.
CBRE является крупнейшей консалтинговой компанией в области недвижимости, имеет более 450 офисов в мире и около 80 тыс. сотрудников. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании.
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