Заполняемость гостиниц в Киеве в III кв. выросла на 4% - CBRE

Заполняемость номерного фонда киевских гостиниц в июле-сентябре 2018 года составила 52,4%, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Такую статистику приводит в своем в исследовании международная консалтинговая компания CBRE Ukraine (Киев).

"Ключевые показатели эффективности гостиничного рынка Киева продолжали восстанавливаться в 2018 году, особенно благодаря результатам в апреле, месяце проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 2018. Благодаря рекордной отметке в апреле, когда средняя заполняемость на рынке достигла 59,4%, средняя заполняемость к концу 3 квартала 2018 года составила 52,4% (+2,1 п.п. г/г)", - говорится в отчете CBRE Ukraine.

Согласно отчету CBRE Ukraine, средняя цена номера к концу третьего квартала 2018 года составила $106, что на 0,3% выше, чем в 2017 году. При этом средняя доходность номера составила 55,5% - на 4,6 п.п. выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По словам экспертов CBRE Ukraine, увеличение доходности номеров в гостиницах категорий luxury, upper upscale, upscale и upper midscale произошла за счет роста средней цены, тогда как в гостиницах сегмента "эконом" и midscale рост доходности связан с высокой заполняемостью.

CBRE является крупнейшей консалтинговой компанией в области недвижимости, имеет более 450 офисов в мире и около 80 тыс. сотрудников. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании.