Долг по зарплате в Украине в сентябре вырос на 6,5% - Госстат

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2018 года увеличилась на 6,5% и на 1 сентября 2018 года составила 2,889 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По ее данным, в сентябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11,9% и на 1 сентября текущего года составила 1,702 млрд грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Хмельницкой (на 64,5%), Кировоградской (на 43,7), Волынской (на 34,9%), Тернопольской (на 33,3%), Херсонской (на 27,8%), Закарпатской (на 25,3%) областях, г. Киеве (на 16,3%), а также Донецкой (на 12,9%), Луганской (на 7,2%), Черниговской (на 6,1%), Киевской (на 5,7%), Ивано-Франковской (на 4,3%), Одесской (на 4,2%),Сумской (на 3,6%), Черновицкой (на 2,6%), Николаевской (на 2,2%), Львовской и Харьковской (на 2%), Полтавской и Днепропетровской (на 1,6%) областях.

Сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Ривненской (на 9,1%), Житомирской (на 8,7%), Винницкой (на 2%), Запорожской (на 0,6%), Черкасской (на 0,2%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в сентябре-2018 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере временного размещения и организации питания - на 85,3% (до 2,04 млн грн), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 55% (до 1,73 млн грн), в госуправлении и обороне; обязательном социальном страховании - на 31,9% (до 9,95 млн грн), здравоохранении и предоставлении социальной помощи - на 23,4% (до 43,5 млн грн), предоставлении других видов услуг - на 20,9% (до 0,28 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания - на 19,7% (до 9,66 млн грн), оптовой и розничной торговле - на 8% (до 26,1 млн грн), , профессиональной, научной и технической деятельности - на 7,8% (до 138,62 млн грн), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве - на 7,6% (до 21,54 млн грн), в промышленности - на 6,6% ( до 2269,5 млн грн), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности - на 5,2% (до 189,09 млн грн), в сфере операций с недвижимостью - на 3,7% ( до 60,46 млн грн), финансовой и страховой деятельности - на 3,5% (до 19,1 млн грн) и строительстве - на 1,2% (до 77,33 млн грн)

В то же время задолженность сократилась в сфере образования на 18,9% (до 11,05 млн грн), и информации и телекоммуникации- на 9,3% (до 9,1 млн грн).

Официальный курс на 29 октября - 28,265984 грн./$1.