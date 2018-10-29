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Частные исполнители взыскали 915 млн гривен кредитной задолженности с начала 2018
11:27 29.10.2018 |
Частные исполнители взыскали 915 млн гривен кредитной задолженности с начала текущего года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы проекта "Право-Justice" представительства Европейского союза в Украине, передают Українськi Новини.
Отмечается, что с внедрением института частных исполнителей на данный момент в Украине действует смешанная система исполнения судебных решений, которая насчитывает 125 частных и около 4 500 государственных исполнителей.
"Несмотря на небольшое количество, частные исполнители уже составляют значительную конкуренцию государственной службе, поскольку осуществляют исполнение быстро и качественно. В 2017 году частные исполнители вернули кредиторам 57,6 млн гривен по 269 делам, а уже за первое полугодие этого года объем возвратов вырос до 915 млн гривен по 2,2 тыс. дел", - сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что если в 2017 году к частным исполнителям поступили 3,4 тыс. исполнительных документов на сумму 716 млн гривен, то только за первое полугодие текущего года количество документов достигло 11,8 тыс. на взыскание 5,7 млрд. гривен.
Также подчеркивается, что Минюст планирует увеличить количество частных исполнителей до 800 к концу 2018 года, а в общей сложности - до не менее 3 000 человек.
Как сообщали Українськi Новини, 5 октября 2016 года закон о создании института частных исполнителей судебных решений вступил в силу.
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