Рынок металлопроката Украины за 9 мес. возрос на 1%

Украинские предприятия в январе-сентябре 2018 года нарастили потребление металлопроката на 1,03% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3 млн 692,2 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной объединением "Укрметаллургпром" в пятницу, в январе-сентябре 2018 года импортировано 1 млн 78,2 тыс. тонн, что составило 29,2% внутреннего рынка металлопроката.

"За девять месяцев 2018 года рост потребления металлопроката на внутреннем рынке составил 1,03% относительно января-сентября 2017 годом, с опережающим ростом импортной составляющей (13,20%)", - констатируется в пресс-релизе.

При этом отмечается, что структура импорта за январь-сентябрь 2018 года характеризуется небольшим доминированием плоского проката над сортовым (49,38% и 47,50% соответственно); в аналогичном же периоде 2017 года это доминирование было намного весомее - 58,52% против 40,54%.

По данным ОП "Укрметаллургпром", за девять месяцев текущего года украинскими метпредприятиями произведено 13,83 млн тонн металлопроката (103% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 года мощностей на НКТ, или 106% без их учета), из которых, по информации ГП "Держаналитинформ", экспортировано около 11,22 млн тонн, или 81,1%. В аналогичном периоде 2017 года доля экспорта составила 79,7% (10,75 млн тонн при общем производстве металлопроката 13,45 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за девять месяцев 2018 года пришлось 43,78%, что заметно выше показателя периода январь-сентябрь 2017 года (39,46%). Удельный вес как плоского, так и сортового проката в экспортных поставках за январь-сентябрь 2018 года несколько ниже, чем за аналогичный период 2017 года (для плоского 34,84% и 35,70% соответственно, для сортового - 21,38% и 24,84%).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции за девять месяцев этого года, по данным ГП "Держаналитинформ", остаются страны Европейского союза (32,9%), Африки (17,4%), прочие страны Европы, включая Турцию (13,5%) и страны Ближнего Востока (11,1%).

Среди металлургических импортеров за указанный период первое место занимает СНГ (55,1%), на втором страны Азии (18,4%), на третьем - ЕС (17,7%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2017 году нарастили потребление металлопроката на 6,6% по сравнению с 2016 годом - до 5,158 млн тонн (4,837 млн тонн), в том числе импорт в Украину составил 1,302 млн тонн, тогда как в 2016 году - 1,056 млн тонн (рост на 246 тыс. тонн, или на 23,4%).

В 2017 году украинские метпредприятия произвели 18,441 млн тонн металлопроката (86% к 2016 году), из них экспортировано 79,1%, или 14,585 млн тонн (в 2016 году доля экспорта составляла 82,4%).

При этом доля полуфабрикатов в экспорте в прошлом году составила 43,1%, доля плоского проката - 33,1%, длинномерного - 23,8%.

Среди экспортных рынков украинской металлопродукции основными в 2017 году оставались страны ЕС (32,3% экспорта), другие страны Европы, включая Турцию (14%), страны Ближнего Востока (14,3%). В то же время импортируемая металлопродукция на 38,9% поступает из СНГ, около 26,1% - из ЕС, 25,6% - из Азии.