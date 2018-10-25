Финансовые новости
- |
- 25.10.18
- |
- 19:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Потребление топлив в сентябре выросло на 2% — Госстат
17:40 25.10.2018 |
Потребление бензинов и дизельного топлива в сентябре 2018 г. составило 717,4 тыс. т, что на 2,3% (на 16,5 тыс. т) больше результата сентября прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
При этом в январе-сентябре 2018 г. потребление топлива составило 5,1 млн т, что на 1,5% (на 79 тыс. т) больше чем в январе-сентябре 2017 г.
Промышленное потребление ДТ в сентябре увеличилось на 11,3% - до 473,3 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-6,9%) и составило 47,4 тыс. т.
Розничная реализация ДТ через АЗС в сентябре 2018 г. снизилась на 1,3% до - 94,2 тыс. т, продажи бензинов сократились на 20,7% - до 102,5 тыс. т.
В целом потребление бензина в Украине в сентябре сократилось на 16,8% - до 149,9 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 9% - до 567,5 тыс. т.
Как сообщал enkorr, суммарное потребление топлива в Украине в 2017 г. составило 6,97 млн т, что на 189 тыс. т (2,78%) больше показателя 2016 г.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек
|Европарламент одобрил резолюцию по ситуации на Азове
|НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 с 8,9% до 10,1%
|НБУ сохранил учетную ставку на 18%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Финальный ориентир доходности по 5-летнему траншу евробондов Украины - 9,125%, по 10-летнему - 9,875%
|«Приват» 25 октября повысил цену ДТ на 50 коп
|Потребление топлив в сентябре выросло на 2% — Госстат
|Нефть перешла к слабому росту 25 октября, Brent подорожала до $76,66 за баррель
|НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 с 8,9% до 10,1%
|НБУ сохранил прогноз роста ВВП на 3,4% в 2018
Это интересно
|Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей
|Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал
|Брэнсон ушел с поста главы Virgin Hyperloop One
|Qualcomm показала гарнитуру эталонного дизайна с поддержкой Alexa
|В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов
|Графен сделает автомобили Ford тише и легче
|Uber полностью электрифицирует свой парк автомобилей в Лондоне к 2025 году