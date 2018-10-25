Потребление топлив в сентябре выросло на 2% — Госстат

Потребление бензинов и дизельного топлива в сентябре 2018 г. составило 717,4 тыс. т, что на 2,3% (на 16,5 тыс. т) больше результата сентября прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

При этом в январе-сентябре 2018 г. потребление топлива составило 5,1 млн т, что на 1,5% (на 79 тыс. т) больше чем в январе-сентябре 2017 г.

Промышленное потребление ДТ в сентябре увеличилось на 11,3% - до 473,3 тыс. т. Промпотребление бензинов показало снижение (-6,9%) и составило 47,4 тыс. т.

Розничная реализация ДТ через АЗС в сентябре 2018 г. снизилась на 1,3% до - 94,2 тыс. т, продажи бензинов сократились на 20,7% - до 102,5 тыс. т.

В целом потребление бензина в Украине в сентябре сократилось на 16,8% - до 149,9 тыс. т, а потребление ДТ выросло на 9% - до 567,5 тыс. т.

Как сообщал enkorr, суммарное потребление топлива в Украине в 2017 г. составило 6,97 млн т, что на 189 тыс. т (2,78%) больше показателя 2016 г.