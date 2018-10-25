НБУ сохранил прогноз роста ВВП на 3,4% в 2018

Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП на 3,4% в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Национальный банк оставляет без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы. Как и ранее, Национальный банк ожидает ускорения роста экономики до 3,4% в текущем году", - говорится в нем.

Основным двигателем роста экономики будет потребление населения благодаря дальнейшему увеличению доходов.

Также достаточно высокой остается инвестиционная активность предприятий.

В 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% в результате охлаждения глобальной экономики, ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, сдержанной фискальной политики из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели.

В 2020 году рост экономики ускорится до 2,9%.

Этому будут способствовать преимущественно постепенное смягчение монетарной политики, которое станет возможным в условиях стабилизации инфляции на уровне, близком к цели, и улучшения инвестиционной привлекательности экономики.

В 2019-2020 годах внешние счета будут сбалансированными.

Дефицит текущего счета будет сохраняться на уровне 2,5-3% ВВП и будет компенсирован поступлениями финансирования от официальных кредиторов и частного капитала.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 с 8,9% до 10,1%.