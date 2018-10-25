В Украину приедет Первая официальная торговая миссия из США

В конце октября в Украину отправляется Первая официальная торговая миссия, которая будет включать в себя 12 крупных американских компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра международной торговли США Гилберта Каплана.

Во время встречи со Степаном Кубивым, первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Украины, Каплан отметил, что американские компании ставят целью найти для себя в Украине выгодные возможности для инвестиции, в частности, с применением приватизации как одного из механизмов.

Он подчеркнул, что это первая сертифицированная торговая миссия из США в Украину и призвал украинских коллег как можно лучше принять американские компании в Украине.

Заместитель министра международной торговли США также сообщил, что инвестиции в Украину являются одним из важных векторов внимания американского бизнеса.

Напомним, проект государственного бюджета на 2019 год, поданный Кабинетом министров в Верховную раду, предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд гривен.

Отметим, что Счетная палата в ходе аудита выявила ненадлежащее управление Министерством инфраструктуры объектами госсобственности, которые относятся к сфере его управления.