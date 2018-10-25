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Украина за 9 месяцев нарастила выпуск труб на 6,2%
13:06 25.10.2018 |
Основные трубные предприятия Украины в январе-сентябре 2018 года увеличили производство труб из черных металлов на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 831,2 тыс. тонн, в том числе в сентябре выпущено 97,4 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в том числе предприятия объединения за три квартала года нарастили производство труб на 17,8% - до 610,9 тыс. тонн, в сентябре - 64,9 тыс. тонн.
При этом Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.), находящийся на НКТ, в январе-сентябре-2018 простаивал, тогда как в январе-сентябре-2017 выпустил 3,4 тыс. тонн.
Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период возрос на 15,9% - до 220 тыс. тонн (в сентябре - 22,4 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 18,8%, до 85,3 тыс. тонн (11,9 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 26,5% - до 276,6 тыс. тонн (28,3 тыс. тонн).
Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) снизил выпуск труб на 18% - до 12,3 тыс. тонн (в сентябре - 0,5 тыс. тонн). "Сентравис" - нарастил на 5,8%, до 14,5 тыс. тонн нержавеющих труб (1,6 тыс. тонн).
Завод "Трубосталь" снизил выпуск труб на 4,3% - до 2,2 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).
Не входящие в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича снизил выпуск труб на 20,7% - до 92,6 тыс. тонн (в сентябре - 15,4 тыс. тонн), "Коминмет" - на 13,3%, до 127,7 тыс. тонн (17,1 тыс. тонн).
Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, по неофициальным данным, продолжает простаивать.
Как сообщалось, основные трубные предприятия Украины в 2017 году увеличили производство труб из черных металлов на 23,5% по сравнению с 2016 годом - до 1 млн 47,8 тыс. тонн, в том числе, предприятия объединения "Укртрубопром" нарастили производство на 27,8% - до 705,5 тыс. тонн.
ХТЗ в 2017 году произвел 3,4 тыс. тонн труб (в марте-декабре простаивал), тогда как в 2016 году - 19,2 тыс. тонн.
Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период возрос на 61,4% - до 256,7 тыс. тонн, на "Интерпайп НМТЗ" зафиксировано снижение на 7,6% - до 96,7 тыс. тонн. "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 36,8% - до 304,4 тыс. тонн.
ДТЗ снизил выпуск труб на 23,1% - до 18 тыс. тонн, "Сентравис" нарастил производство на 10,6% - до 18,8 тыс. тонн нержавеющих труб. "Трубосталь" увеличил производство на 7,4% - до 2,9 тыс. тонн труб, "ЮТиСТ" - на 35,3%, до 4,6 тыс. тонн.
ММК им. Ильича нарастил выпуск труб на 68,1% - до 150,3 тыс. тонн труб, тогда как "Коминмет" сократил на 7,3% - до 192 тыс. тонн.
ЛТПЗ в 2017 году простаивал.
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