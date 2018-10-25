Украина в сентябре сократила выплавку стали к сентябрю-2017 на 7,6%, опустилась с 12-го на 13-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в сентябре 2018 года снизила производство стали на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,787 млн тонн, опустившись с 12-го на 13-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В сентябре зафиксировано снижение выплавки стали к сентябрю-2017 в половине стран первой десятки.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам сентября выглядит следующим образом: Китай (80,845 млн тонн, рост на 7,5%), Индия (8,520 млн тонн, рост на 2,1%), Япония (8,418 млн тонн, падение на 2,4%), США (7,251 млн тонн, рост на 9%), РФ (5,910 млн тонн, падение на 1,3%), Южная Корея (5,853 млн тонн, падение на 3,4%), Германия (3,775 млн тонн, рост на 7,5%), Бразилия (3,032 млн тонн, рост на 2,5%), Турция (2,823 млн тонн, падение на 5,9%) и Италия (2,176 млн тонн, падение на 0,8%).

Далее следуют Иран (2 млн тонн, рост на 4,3%), Тайвань (КНР, 1,925 млн тонн, рост на 6,5%) и Украина (1,787 млн тонн, падение на 7,6%).

В целом в сентябре 2018 года 64 страны произвели 151,711 млн тонн стали, что на 4,4% выше сентября-2017.

За январь-сентябрь 2018 года в первую десятку вошли: Китай (699,424 млн тонн, рост на 6,1%), Индия (79,660 млн тонн, рост также на 6,1%), Япония (78,615 млн тонн, рост на 0,4%), США (64,170 млн тонн, рост на 4,5%), РФ (54,288 млн тонн, рост на 1,8%), Южная Корея (54,187 млн тонн, рост на 2%), Германия (34,030 млн тонн, рост на 3,5%), Турция (27,982 млн тонн, рост на 0,9%), Бразилия (26,094 млн тонн, рост на 2,5%) и Иран (18,520 млн тонн, рост на 20%).

На 11-м месте - Италия (18,313 млн тонн, рост на 2,9%), на 12-м - Тайвань (КНР, 17,322 млн тонн, рост на 1,8%) и на 13-м - Украина (15,779 млн тонн, рост на 0,8%).

За девять месяцев 2018 года 64 страны произвели 1 млрд 346,987 млн тонн стали, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по итогам 2017 года 66 стран произвели 1 млрд 674,724 млн тонн стали, что на 5,5% выше 2016 года. Первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (831,730 млн тонн, рост на 5,7%), Япония (104,661 млн тонн, падение на 0,1%), Индия (101,371 млн тонн, рост на 6,2%), США (81,640 млн тонн, рост на 4%), Россия (71,340 млн тонн, рост на 1,3%), Южная Корея (71,081 млн тонн, рост на 3,6%), Германия (43,560 млн тонн, рост на 3,5%), Турция (37,524 млн тонн, рост на 13,1%), Бразилия (34,365 млн тонн, рост на 9,9%) и Италия (24,041 млн тонн, рост на 2,9%).

Затем следовали Тайвань (КНР, 23,240 млн тонн, рост на 6,8%), Украина (22,660 млн тонн, падение на 6,4%) и Иран (21,726 млн тонн, рост на 21,4%).