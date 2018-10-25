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Кабмин утвердил проект постановления по реализации механизма «единого окна» на таможне
09:09 25.10.2018 |
Кабинет Министров утвердил проект постановления по реализации механизма "Единого окна" на таможне.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
Данный проект разработан для обеспечения реализации Закона Украины от 6 сентября 2018 № 2530-VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины".
В частности, Кабинетом Министров утвержден: перечень товаров, при ввозе на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита) которые подлежат мерам официального контроля; перечень документов и сведений, подлежащих проверке в ходе предварительного документального контроля.
Также с целью приведения в соответствие с положениями закона о "едином окне" на таможне, 27 постановлений правительства признаны утратившими силу.
Как сообщали Українськi Новини, 6 сентября Верховная Рада ввела механизм "единого окна" на таможне.
Законом вносятся изменения в Таможенный кодекс и ряда законов в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.
При этом введение механизма "единого окна" через оптимизацию контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу ускорит проведение экспортно-импортных операций и, соответственно, улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины в эффективности логистики.
В частности принятие закона, должно оптимизировать и упростить проведения государственного контроля внешнеэкономических операций, уменьшить количество контролирующих органов в пунктах пропуска и в местах таможенного оформления товаров и транспорта внутри страны, уменьшить расходы субъектов экспортеров товаров из Украины, уменьшить количество разрешительных документов, административное давление и финансовые затраты для бизнеса, коррупционные риски.
Кроме того, внедрение норм закона обеспечит выполнение ряда международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной торговой организации.
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