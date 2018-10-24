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Тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16% из-за подорожания газа - Рева
15:53 24.10.2018 |
В результате подорожания газа на 23,5% тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%. Такое мнение высказал министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Учитывая то, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду - это стоимость газа, по предварительным подсчетам, по моим подсчетам, это должно быть 16%", - отметил министр.
По его словам, новые тарифы, согласно законодательству, могут быть введены не раньше декабря.
При этом он добавил, что на субсидии в отопительном сезоне 2018-2019 года понадобится примерно такая же сумма средств, как и в предыдущем сезоне.
Напомним, в сентябре 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) получали 2617,2 тыс. домохозяйств, средний размер субсидий составил 102,3 гривны.
19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.
По мнению заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, тариф на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на основе повышенной цены на газ утвердят не раньше декабря.
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