Финансовые новости
- |
- 24.10.18
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В сентябре продажи электромобилей в Украине увеличились в 2,3 раза до 540 единиц
15:46 24.10.2018 |
В сентябре продажи электромобилей в Украине увеличились в 2,3 раза до 540 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении "Укравтопрома", передают Українські Новини.
"Из этого количества новыми были только 93 машины, остальные до того, как прибыть в Украину, уже имели историю эксплуатации и владельцев" - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, самой популярной моделью является Nissan Leaf, в сентябре 357 штук получило регистрационные номера.
Второе место на рынке принадлежит Tesla Model S, результат которой - 33 электромобиля.
Третье место досталось BMW i3, электромобили этой немецкой марки выбрало 29 покупателей.
Модель Fiat 500e заняла четвертую позицию на рынке с показателем 21 зарегистрированной продажей.
Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz B-Class Electric Drive с результатом 19 автомобилей.
Кроме того, отмечается, что самым большим региональным рынком электрокаров по прежнему остается Киев, жители которого в сентябре приобрели 124 электромобиля.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи электромобилей в Украине повысились в 1,5 раза до 1 915 единиц.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом продажи электромобилей в Украине увеличились в 2,3 раза до 2 697 единиц.
В конце 2017 года Верховная Рада освободила от обложения налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом операции по ввозу на таможенную территорию Украины электромобилей до 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Проект резолюции ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу
ТОП-НОВОСТИ
|Банки рассчитывают оживить кредитование и повышают требования к заемщикам, - опрос НБУ
|Минсоцполитики обещает полную монетизацию субсидий с 1 января
|Вызов на ковер. Почему Трамп не привезет оливок Путину в Париж
|Цена на газ для населения не будет повышаться до конца отопительного сезона – Гройсман
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Нафтогаз» наконец утвердил план выделения оператора ГТС
|Объем фальсифицированной «молочки» в Украине достигает 30% - Ассоциация производителей молока
|Банки рассчитывают оживить кредитование и повышают требования к заемщикам, - опрос НБУ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.10.18
|Цены СУГ внутреннего производства сохранились на уровне прошлой недели
|Минфин и НБУ обнародовали законопроект по внедрению плану действий BEPS в Украине
Это интересно
|Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном
|Xiaomi Black Shark Helo: AMOLED-дисплей и 10 Гбайт ОЗУ
|Мошенники втянули ProZorro в скандал
|Peugeot уйдет из гонок ради создания электрических спорткаров
|Huawei решила не продавать флагманские смартфоны Mate 20 в США
|Автоконцерны ускоряют разработку электрогрузовиков
|Китай к 2030 году построит мощнейший в мире коллайдер