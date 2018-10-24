В сентябре продажи электромобилей в Украине увеличились в 2,3 раза до 540 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении "Укравтопрома", передают Українські Новини.

"Из этого количества новыми были только 93 машины, остальные до того, как прибыть в Украину, уже имели историю эксплуатации и владельцев" - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, самой популярной моделью является Nissan Leaf, в сентябре 357 штук получило регистрационные номера.

Второе место на рынке принадлежит Tesla Model S, результат которой - 33 электромобиля.

Третье место досталось BMW i3, электромобили этой немецкой марки выбрало 29 покупателей.

Модель Fiat 500e заняла четвертую позицию на рынке с показателем 21 зарегистрированной продажей.

Замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz B-Class Electric Drive с результатом 19 автомобилей.

Кроме того, отмечается, что самым большим региональным рынком электрокаров по прежнему остается Киев, жители которого в сентябре приобрели 124 электромобиля.

Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи электромобилей в Украине повысились в 1,5 раза до 1 915 единиц.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом продажи электромобилей в Украине увеличились в 2,3 раза до 2 697 единиц.

В конце 2017 года Верховная Рада освободила от обложения налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом операции по ввозу на таможенную территорию Украины электромобилей до 2019 года.