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Гройсман рассчитывает, что окончательный проект бюджета будет готов к 1 декабря
15:22 24.10.2018 |
Проект бюджета на 2019 год может быть подготовлен ко второму чтению уже до 1 декабря.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент Укринформа.
"Бюджет принят в первом чтении. Сейчас он дорабатывается в комитетах. Я надеюсь, что до 1 декабря Украина получит сбалансированный, реалистичный государственный бюджет. После его принятия мы прогнозировано будем смотреть на 2019 год", - сказал Гройсман.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2019 год.
Согласно документу, прогноз доходов сводного бюджета на 2019 год определен с учетом текущего выполнения бюджета, изменений в налоговое и бюджетное законодательства, и составляет 1 292,7 млрд грн. Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2019 году планируется за счет государственных внутренних и внешних заимствований.
Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2019 год прогнозируется в объеме 145 205,3 млн грн, что на 15 005,0 млн грн больше плана на 2018 год. Согласно законопроекту, устанавливается прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года - 1 853 гривни, с 1 июля - 1 936 гривень, с 1 декабря - 2 027 гривень.
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