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МВФ готов утвердить новую программу для Украины после отражения в тарифах на отопление новой цены на газ
14:41 24.10.2018 |
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины - stand by arrangement (SBA) только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.
Соответствующая информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", - отмечено в документе.
Как сообщалось, 19 октября правительство приняло решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%. Вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.
Позже сообщалось, что уполномоченный персонал МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.
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