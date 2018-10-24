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Объемы строительства в сентябре сократились на 1%
13:27 24.10.2018 |
Объемы строительства в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем прошлого года сократились на 1,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в январе-сентябре 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017 года объемы строительства выросли на 5,4%.
Как отметили в Госстате, в январе-сентябре 2018 года предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 86,5 млрд грн.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 74,9% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 16,1% и 9,0% соответственно.
Напомним, что в сентябре 2018 года объемы промышленного производства в Украине снизились в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,8%.
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