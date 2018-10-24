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Украинские порты на 16 пунктов улучшили свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности WEF
Морские порты Украины четвертый год подряд улучшают свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Report 2018), составленном по методике World Economic Forum. В последней версии рейтинга, опубликованной на сайте WEF в октябре 2018 г., портовые услуги и инфраструктура Украины получили оценку 3,5 балла и по этому показателю наша страна заняла 77 место.
Улучшение позиций украинских портов на 0,3 балла по сравнению с прошлым годом, позволило нам подняться в отраслевом рейтинге на 16 пунктов. В 2017 г. Украина занимала 93 место.
«Результаты рейтинга глобальной конкурентоспособности - это реальная оценка бизнесом тех изменений, которые происходят в портовой отрасли и логистике страны в целом. В проекте Стратегии развития морских портов Украины до 2038 г. позиция в этом рейтинге является одним из ключевых показателей эффективности работы АМПУ. Наша работа направлена на то, чтобы вывести украинские порты на уровень выше 5 баллов», - прокомментировал результаты рейтинга 2018 г. руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
По результатам рейтинга, в настоящее время, ни одна из стран Черноморско-Азовского бассейна по уровню конкурентоспособности портовых услуг и инфраструктуры пока не достигла 5 баллов. Однако, например, Турция уже вышла на показатель 4,5 балла и занимает 50-е место.
Возглавляет глобальный рейтинг в портовой отрасли Сингапур, которому удалось обойти Нидерланды.
Результаты портовой отрасли Украины в рейтинге, составленном по методике WEF, в текущем году значительно превосходят динамику по другим отраслям транспортной инфраструктуры. Железнодорожное сообщение Украины среди других стран сохранило те же позиции, что и в прошлом году, несмотря на улучшение оценки на 0,4 балла. Автомобильная инфраструктура поднялась только на 7 позиций.
В целом, по качеству инфраструктуры Украина значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 21 пункт с 78-го на 57-е место.
Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) -глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности. Рассчитан по методике Всемирного экономического форума (World Economic Forum), основанной на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса руководителей компаний - обширного ежегодного исследования, которое проводится Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнёрских организаций - ведущих исследовательских институтов и организаций в странах, анализируемых в отчёте. Исследование проводится с 2004 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей конкурентоспособности по различным странам мира.
Индекс глобальной конкурентоспособности WEF имеет 12 составляющих. Это качество институтов, состояние инфраструктуры, проникновение IT и современных коммуникаций, макроэкономическая стабильность, потребительский рынок, рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, здоровье, образование и навыки, динамика бизнес-развития, способность к инновациям.
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