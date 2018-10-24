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Промпроизводство в Украине в сентябре сократилось на 1,3% - Госстат
21:45 23.10.2018 |
Промышленное производство в Украине в сентябре 2018 года сократилось на 1,3% по сравнению с сентябрем 2017 года, тогда как в августе сокращение составило 0,5%, в июле зафиксирован рост 2,9%, в июне - рост на 2,2%, в мае - рост на 2,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2018 к сентябрю-2017 также сократилось на 0,7%, тогда как в августе - 0,5%, в июле рост составил 2,3%, в июне - 2,5%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в сентябре этого года промышленное производство возросло на 1,7%, а с учетом сезонного фактора осталось на уровне августа 2018 года.
Согласно данным ведомства, в целом за девять месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года замедлился до 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев - 2,6%, шести месяцев - 2,5%.
В поставке электроэнергии, газа и пара за 9 месяцев рост составил 2,2%, в перерабатывающей промышленности - 1,6%, добывающей - 2,0%.
Госстат уточняет, что в сентябре-2018 к сентябрю-2017 перерабатывающая промышленность сократила производство на 1,6%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство сократилось на 3,9%, в добывающей промышленности рост составил 0,7%.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в сентябре-2018 по сравнению с сентябрем-2017 не изменилось, тогда как в Донецкой области сократилось на 1,2%.
Что касается остальных областей, то в сентябре текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Сумской (на 41,7%), Тернопольской (4,9%), Запорожской (на 4,4%), Закарпатской (на 3,2%) Ивано-Франковской (на 2%), Полтавской (на 1,2%), Киевской (1,5%) областях.
В то же время сокращение наблюдалось в Одесской (на 14%), Волынской (на 10,3%), Львовской (на 5,4%), Житомирской (на 5,1%), Ривненской (на 4,9%), Кировоградской (на 3,4%), Черкасской (на 3,3%), Харьковской (на 3%) областях и г.Киеве (на 6,3%).
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в сентябре 2018 г.:
|сентябрь 2018г к августу 2018г, %
|сентябрь 2018г к сентябрю 2017г, %
|январь-сентябрь 2018г к январю-сентябрю 2017г, %
|Справочно январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016
|Промышленность всего
|101.7
|98.7
|101.8
|100.3
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|102.4
|99.1
|101.7
|101.3
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98.6
|100.7
|102.0
|94.0
|- добыча каменного и бурого угля
|- добыча сырой нефти и природного газа
|101.5
|113.2
|102.6
|83.9
|- добыча металлических руд
|97.0
|106.4
|101.8
|100.1
|Перерабатывающая промышленность
|98.9
|96.8
|102.8
|92.8
|в том числе
|103.8
|98.4
|101.6
|104.5
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|118.4
|100.3
|98.3
|104.1
|Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|100.5
|88.9
|97.0
|108.2
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|94.2
|95.1
|101.8
|106.0
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|103.8
|103.9
|103.7
|83.1
|Производство химических изделий и химической продукции
|93.9
|106.1
|126.6
|109.5
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|123.7
|104.5
|98.6
|104.1
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|95.1
|98.3
|98.4
|108.6
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|97.3
|98.7
|101.9
|98.9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|98.7
|95.5
|103.7
|107.9
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|136.8
|105.5
|92.5
|107.2
|производство электрического оборудования
|100.1
|76.5
|90.3
|98.2
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|94.9
|98.7
|101.5
|107.8
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|95.7
|99.5
|115.1
|113.9
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|97.2
|95.3
|103.7
|110.2
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|97.3
|96.1
|102.2
|94.6
Данные: Госстат
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