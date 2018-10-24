Промпроизводство в Украине в сентябре сократилось на 1,3% - Госстат

Промышленное производство в Украине в сентябре 2018 года сократилось на 1,3% по сравнению с сентябрем 2017 года, тогда как в августе сокращение составило 0,5%, в июле зафиксирован рост 2,9%, в июне - рост на 2,2%, в мае - рост на 2,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре-2018 к сентябрю-2017 также сократилось на 0,7%, тогда как в августе - 0,5%, в июле рост составил 2,3%, в июне - 2,5%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в сентябре этого года промышленное производство возросло на 1,7%, а с учетом сезонного фактора осталось на уровне августа 2018 года.

Согласно данным ведомства, в целом за девять месяцев 2018 года рост промышленного производства в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года замедлился до 1,8%, тогда как по итогам восьми месяцев этот показатель составил 2,2%, семи месяцев - 2,6%, шести месяцев - 2,5%.

В поставке электроэнергии, газа и пара за 9 месяцев рост составил 2,2%, в перерабатывающей промышленности - 1,6%, добывающей - 2,0%.

Госстат уточняет, что в сентябре-2018 к сентябрю-2017 перерабатывающая промышленность сократила производство на 1,6%, в поставке электроэнергии, газа и пара производство сократилось на 3,9%, в добывающей промышленности рост составил 0,7%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное производство в сентябре-2018 по сравнению с сентябрем-2017 не изменилось, тогда как в Донецкой области сократилось на 1,2%.

Что касается остальных областей, то в сентябре текущего года положительный результат в промышленности зафиксирован в Сумской (на 41,7%), Тернопольской (4,9%), Запорожской (на 4,4%), Закарпатской (на 3,2%) Ивано-Франковской (на 2%), Полтавской (на 1,2%), Киевской (1,5%) областях.

В то же время сокращение наблюдалось в Одесской (на 14%), Волынской (на 10,3%), Львовской (на 5,4%), Житомирской (на 5,1%), Ривненской (на 4,9%), Кировоградской (на 3,4%), Черкасской (на 3,3%), Харьковской (на 3%) областях и г.Киеве (на 6,3%).

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в сентябре 2018 г.:





сентябрь 2018г к августу 2018г, % сентябрь 2018г к сентябрю 2017г, % январь-сентябрь 2018г к январю-сентябрю 2017г, % Справочно январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016 Промышленность всего 101.7 98.7 101.8 100.3 Добывающая и перерабатывающая промышленность 102.4 99.1 101.7 101.3 Добывающая промышленность и разработка карьеров 98.6 100.7 102.0 94.0 - добыча каменного и бурого угля - добыча сырой нефти и природного газа 101.5 113.2 102.6 83.9 - добыча металлических руд 97.0 106.4 101.8 100.1 Перерабатывающая промышленность 98.9 96.8 102.8 92.8 в том числе 103.8 98.4 101.6 104.5 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 118.4 100.3 98.3 104.1 Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 100.5 88.9 97.0 108.2 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 94.2 95.1 101.8 106.0 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 103.8 103.9 103.7 83.1 Производство химических изделий и химической продукции 93.9 106.1 126.6 109.5 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 123.7 104.5 98.6 104.1 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 95.1 98.3 98.4 108.6 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 97.3 98.7 101.9 98.9 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 98.7 95.5 103.7 107.9 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 136.8 105.5 92.5 107.2 производство электрического оборудования 100.1 76.5 90.3 98.2 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 94.9 98.7 101.5 107.8 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 95.7 99.5 115.1 113.9 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 97.2 95.3 103.7 110.2 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 97.3 96.1 102.2 94.6

Данные: Госстат