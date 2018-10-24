Количество жалоб на ГФС в совет бизнес-омбудсмена сократилось в 3,5 раза до 157 в июле-сентябре

Количество жалоб на Государственную фискальную службу в совет бизнес-омбудсмена в июле-сентябре сократилось в 3,5 раза до 157 штук по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом говорится в сообщении ГФС со ссылкой на бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шемету, передают Українські Новини.

Отмечается, что в последнее время количество жалоб от налогоплательщиков, поступающих в адрес Совета бизнес-омбудсмена в Украине относительно неправомерных действий ГФС, значительно сократилось.

За третий квартал этого года в Офис Совета бизнес-омбудсмена поступило 157 жалоб от представителей бизнеса, что в 3,5 раза меньше, чем за IV квартал 2017 года.

Основной причиной такого резкого уменьшения жалоб является урегулирование ситуации с блокировкой налоговых накладных.

Поскольку эта проблема практически решена, то бизнес уже не обращается с этими вопросами.

Кроме того, сократилось на 17% и количество жалоб по налоговым проверкам.

По словам Шеметы, ГФС действительно хорошо выполняет рекомендации совета бизнес-омбудсмена.

По итогам третьего квартала этого года фискальная служба на 3% опережает другие ведомства по выполнению рекомендаций.

Как сообщали Українські Новини, прямой финансовый результат расследований совета бизнес-омбудсмена составил 2,6 млрд гривен в 2017 году.