Оборот розничной торговли Украины в январе-сентябре 2018 г вырос на 5,5% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС в январе-сентябре 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,5% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-сентябрь составил 659,661 млрд грн.

Оборот розничной торговли в сентябре-2018 по сравнению с августом текущего года сократился на 5%, с сентябрем-2017 - вырос на 6,9%.

Наибольший рост оборота розничной торговли за 9 месяцев 2018г по сравнению с аналогичным периодом 2017г наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,7%), Полтавской и Закарпатской (на 11,1%) и Киевской (на 10,1%) областях.

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за 9 месяцев стали: г. Киев (125,35 млрд грн), Днепропетровская (59,77 млрд грн), Харьковская (51,4 млрд грн), Одесская (49,0 млрд грн), Киевская (47,75 млрд грн), Львовская (40,47 млрд грн) и Запорожская (27,6 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области в январе-сентябре 2018г. по сравнению с январем-сентябрем 2017 г. розничный товарооборот увеличился на 17% (до 20,24 млрд грн), Луганской - на 29,1% (до 5,8 млрд грн).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в сентябре-2018 по сравнению с сентябрем-2017 увеличился на 6,6%, а по сравнению августом 2018 г - сократился на 4,9%, составив 56,23 млрд грн, за 9 месяцев - вырос на 5,2%, до 473,76 млрд грн

Оптовый товарооборот предприятий за 9 месяцев 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом минувшего года вырос на 4,2% и составил 1597,1 млрд грн

Как сообщалось, товарооборот розничной торговли Украины в 2017 году вырос на 8,8%, составив 816,554 млрд грн.



Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2018 года

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2018г. (млн. грн) Индексы физического объема оборота розничной торговли сентябрь 2018 к сентябрю- 2017 (в сопоставимых ценах), % Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-сентябре 2018 к январю-сентябрю 2017 (в сопоставимых ценах), % Украина 659661,0 106,9 105,5 Винницкая 17705,6 112,6 109,1 Волынская 11713,5 100,6 103,4 Днепропетровская 59774,5 107,8 106,6 Донецкая³ 20236,4 117,0 113,7 Житомирская 16443,6 107,7 108,0 Закарпатская 15733,9 117,5 111,1 Запорожская 27624,7 107,7 104,4 Ивано-Франковская 15278,3 111,9 107,8 Киевская 47749,9 110,8 110,1 Кировоградская 12176,8 98,3 102,5 Луганская³ 5793,9 129,1 127,9 Львовская 40469,2 103,0 103,7 Николаевская 16070,5 106,0 107,8 Одесская 49039,3 104,4 101,5 Полтавская 21823,3 114,1 111,1 Ривненская 12290,0 106,5 107,6 Сумская 13936,3 110,0 108,4 Тернопольская 9320,1 110,1 108,8 Харьковская 51403,4 101,8 101,0 Херсонская 15673,8 102,7 105,4 Хмельницкая 14458,7 103,1 101,3 Черкасская 16066,9 110,8 107,1 Черновицкая 10446,5 104,1 101,2 Черниговская 13081,0 103,1 105,1 г. Киев 125350,9 107,2 103,2





Данные: Госстат