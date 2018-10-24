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Оборот розничной торговли Украины в январе-сентябре 2018 г вырос на 5,5% - Госстат
14:11 23.10.2018 |
Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС в январе-сентябре 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,5% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-сентябрь составил 659,661 млрд грн.
Оборот розничной торговли в сентябре-2018 по сравнению с августом текущего года сократился на 5%, с сентябрем-2017 - вырос на 6,9%.
Наибольший рост оборота розничной торговли за 9 месяцев 2018г по сравнению с аналогичным периодом 2017г наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,7%), Полтавской и Закарпатской (на 11,1%) и Киевской (на 10,1%) областях.
Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за 9 месяцев стали: г. Киев (125,35 млрд грн), Днепропетровская (59,77 млрд грн), Харьковская (51,4 млрд грн), Одесская (49,0 млрд грн), Киевская (47,75 млрд грн), Львовская (40,47 млрд грн) и Запорожская (27,6 млрд грн) области.
По данным статведомства, в Донецкой области в январе-сентябре 2018г. по сравнению с январем-сентябрем 2017 г. розничный товарооборот увеличился на 17% (до 20,24 млрд грн), Луганской - на 29,1% (до 5,8 млрд грн).
Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в сентябре-2018 по сравнению с сентябрем-2017 увеличился на 6,6%, а по сравнению августом 2018 г - сократился на 4,9%, составив 56,23 млрд грн, за 9 месяцев - вырос на 5,2%, до 473,76 млрд грн
Оптовый товарооборот предприятий за 9 месяцев 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом минувшего года вырос на 4,2% и составил 1597,1 млрд грн
Как сообщалось, товарооборот розничной торговли Украины в 2017 году вырос на 8,8%, составив 816,554 млрд грн.
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2018 года
|Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2018г. (млн. грн)
|Индексы физического объема оборота розничной торговли сентябрь 2018 к сентябрю- 2017 (в сопоставимых ценах), %
|Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-сентябре 2018 к январю-сентябрю 2017 (в сопоставимых ценах), %
|Украина
|659661,0
|106,9
|105,5
|Винницкая
|17705,6
|112,6
|109,1
|Волынская
|11713,5
|100,6
|103,4
|Днепропетровская
|59774,5
|107,8
|106,6
|Донецкая³
|20236,4
|117,0
|113,7
|Житомирская
|16443,6
|107,7
|108,0
|Закарпатская
|15733,9
|117,5
|111,1
|Запорожская
|27624,7
|107,7
|104,4
|Ивано-Франковская
|15278,3
|111,9
|107,8
|Киевская
|47749,9
|110,8
|110,1
|Кировоградская
|12176,8
|98,3
|102,5
|Луганская³
|5793,9
|129,1
|127,9
|Львовская
|40469,2
|103,0
|103,7
|Николаевская
|16070,5
|106,0
|107,8
|Одесская
|49039,3
|104,4
|101,5
|Полтавская
|21823,3
|114,1
|111,1
|Ривненская
|12290,0
|106,5
|107,6
|Сумская
|13936,3
|110,0
|108,4
|Тернопольская
|9320,1
|110,1
|108,8
|Харьковская
|51403,4
|101,8
|101,0
|Херсонская
|15673,8
|102,7
|105,4
|Хмельницкая
|14458,7
|103,1
|101,3
|Черкасская
|16066,9
|110,8
|107,1
|Черновицкая
|10446,5
|104,1
|101,2
|Черниговская
|13081,0
|103,1
|105,1
|г. Киев
|125350,9
|107,2
|103,2
Данные: Госстат
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