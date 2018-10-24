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Минфин Украины привлек Rothschild финансовым советником в рамках выпуска новых евробондов
11:55 23.10.2018 |
Министерство финансов Украины привлекло международные BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs и Citi для организации серии встреч с инвесторами и Rothschild в качестве финансового советника в рамках выпуска новых еврооблигаций.
Как сообщается на веб-сайте ведомства, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне 23 и 24 октября, Нью-Йорке - 23 октября и Бостоне - 24 октября.
По итогам встреч Украина намерена выпустить деноминированных в долларах США еврооблигации по правилу 144А (для квалифицированных американских инвесторов) и положению S (для неамериканских инвесторов).
Ранее сообщалось, что Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова.
В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.
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