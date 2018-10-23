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Украина начинает роуд-шоу еврооблигаций - Глава Минфина
08:01 23.10.2018 |
Украинская делегация во главе с и. о. министром финансов Оксаной Маркаровой приступает к проведению роуд-шоу выпуска еврооблигаций, которое начнется с Лондона и Нью-Йорка.
" Наша небольшая TeamUkraine в составе Минфин-Мерт-НБУ разделилась в Лондоне и Team A в меньшем составе вылетает в Нью-Йорк. Впереди перелет и несколько очень напряженных рабочих дней", - написала О.Маркарова на своей странице в Фейсбук.
Она уточнила, что делегацию в Лондоне возглавит правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.
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