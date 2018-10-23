Транспортные предприятия Украины за 9 месяцев незначительно сократили перевозку грузов - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-сентябре 2018 года сократили перевозку грузов на 1,1% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года – до 462,5 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник, грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 2,6% - до 247,9 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-сентябре 2018 года железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 199,1 млн тонн грузов, что на 3,5% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Перевозки каменного угля снизились на 4,4%, нефти и нефтепродуктов - на 11,8%, зерна и продуктов перемола - на 14%, цемента - на 3,9%, строительных материалов – на 8,8%, лесных грузов - на 9,6%, кокса – на 2,8%, черных металлов – на 1,3%. Вместе с тем, перевозки химических и минеральных удобрений увеличились на 2,3%, железной и марганцевой руды - на 3,5%, лома черных металлов - на 0,3%.

В январе-сентябре-2018 по сравнению с январем-сентябрем-2017 уменьшился объем перекачки грузов трубопроводным транспортом на 4,4% - до 80,5 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в январе-сентябре 2018 г.: