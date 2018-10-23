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Транспортные предприятия Украины за 9 месяцев незначительно сократили перевозку грузов - Госстат
22:42 22.10.2018 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-сентябре 2018 года сократили перевозку грузов на 1,1% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года – до 462,5 млн тонн.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник, грузооборот перевозчиков за указанный период снизился на 2,6% - до 247,9 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-сентябре 2018 года железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 199,1 млн тонн грузов, что на 3,5% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.
Перевозки каменного угля снизились на 4,4%, нефти и нефтепродуктов - на 11,8%, зерна и продуктов перемола - на 14%, цемента - на 3,9%, строительных материалов – на 8,8%, лесных грузов - на 9,6%, кокса – на 2,8%, черных металлов – на 1,3%. Вместе с тем, перевозки химических и минеральных удобрений увеличились на 2,3%, железной и марганцевой руды - на 3,5%, лома черных металлов - на 0,3%.
В январе-сентябре-2018 по сравнению с январем-сентябрем-2017 уменьшился объем перекачки грузов трубопроводным транспортом на 4,4% - до 80,5 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе-сентябре 2018 г.:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-августу 2017
|млн тонн
|в % к январю-августу 2017
|Транспорт
|247855,3
|97,4
|462,5
|98,9
|железнодорожный
|138372,5
|97,8
|240,1
|95,7
|автомобильный
|31310,4
|104,6
|137,6
|107,3
|водный
|2576,6
|78,4
|4,2
|98,1
|трубопроводный
|75350,1
|94,6
|80,5
|95,6
|авиационный
|245,7
|130,9
|0,1
|122,1
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