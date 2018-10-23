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В январе-сентябре объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 76,6% до 782,5 млн гривен
22:04 22.10.2018 |
В январе-сентябре 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 76,6% до 782,5 млн гривен по сравнению с январем-сентябрем 2017 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 581,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 200,9 млн гривен (2 386 млн гривен и 958 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).
Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в сентябре 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 31,6% и составил 102,3 гривны.
Всего в январе-сентябре 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 4 419,9 тыс. домохозяйств, что на 39,8% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2017 года (из них на городские населенные пункты приходится 65,7% обращений).
В сентябре субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 2 617,2 тыс. домохозяйств.
Как сообщали Українські Новини, в январе-августе 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 76,5% до 761,1 млн гривен по сравнению с январем-августом 2017 года.
В 2017 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 30,2% до 3 980,1 млн гривен по сравнению с 2016 годом.
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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