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Возмещение НДС по итогам прошедшей недели составило 613 млн грн - ГКСУ
14:07 22.10.2018 |
Выплата бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) по итогам 16-19 октября составила 613,5 млн грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Согласно данным на сайте Госказначейства, 16 октября бюджетное возмещение НДС составило 150,5 млн грн, днем ранее - 180 млн грн, а 18 и 19 октября - 196 млн грн и 87 млн грн соответственно.
Как сообщалось, 12 октября ГКСУ отчиталась о выплате 836,2 млн грн возмещения НДС.
По итогам января-сентября 2018 года НДС был возмещен на сумму 97,62 млрд грн, что на 11,5% превышает показатель девяти месяцев 2017 года. Сентябрьское возмещение составило 12,46 млрд грн по сравнению с 9,99 млрд грн в августе этого года и 9,67 млрд грн в сентябре прошлого.
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