Кабмин внес изменения в условия оформления субсидий

Кабинет министров Украины усовершенствовал условия оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующие изменения в программу жилищных субсидий правительство приняло сегодня на внеочередном заседании, информирует Depo.ua.

В программе предусмотрены семь следующих изменений:

1. С 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не будут учитываться в совокупный доход уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2500 грн за голову.

2. Субсидию на общих условиях смогут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

3. Право на помощь от правительства получат те семьи, отопительная, а не общая, площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

4. В случае, если член домохозяйства не имеет доходов, ибо находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко - или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

5. На сверхнормативную площадь, но не более 30% от нормы, будут иметь право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста и получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа.

6. С 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право оплачивать только стоимость фактически потребленной услуги.

Для примера, если размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 грн в месяц, но домохозяйство реально ее потребило только на 120 грн, уплате будет подлежать фактический объем потребления, то есть 120 грн.

7. Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить:

- Безработные в сельской местности, в райцентре, поселках городского типа. Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий вправе принять положительное для заявителя решение;

- Безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости;

- Граждане, которые работают за границей и платят там ЕСВ, что подтверждается документально. Тогда субсидию в Украине домохозяйство, где зарегистрировано такое лицо, имеет возможность получить на общих условиях.

Отмечается, что если субсидия на новый год 2018-2019 годы уже назначена, то ее размер на отопительный сезон управление социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически, без повторного обращения с документами.