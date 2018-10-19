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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Евробонды Украины положительно реагируют на решение Кабмина о повышении цен на газ

18:02 19.10.2018 |

Экономика

 

Котировки суверенных еврооблигаций положительно реагируют на выполнение Кабинетом министров Украины требования Международного валютного фонда (МВФ) о повышении цен на газ для населения.

По данным агентства Bloomberg, тройку лидеров роста составили ценные бумаги с погашением в 2024 году: к 17:28 кв пятницы котировки повысились на 38,6 базисных пункта (б.п.) - до 96,561% номинала, а доходность упала на 8,7 б.п. - до 8,504% годовых; с погашением в 2025 году котировки повысились на 35,2 б.п. - до 94,751% номинала, а доходность упала на 7,2 б.п. - до 8,782% годовых; с погашением в 2021 году котировки повысились на 35 б.п. - до 100,74% номинала, а доходность упала на 13,8 б.п. - до 7,452% годовых.

В то же время наиболее заметно снизилась доходность еврооблигаций-2020 - на 16,7 б.п., до 7,063% годовых, при этом стоимость возросла на 28,7 б.п. - до 101,162% номинала.

Как сообщалось, Украина в рамках сотрудничества с МВФ обязалась отказаться от специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

В настоящее время вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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