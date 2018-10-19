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В январе-августе численность населения сократилась на 152,4 тыс. до 42,2 млн
09:39 19.10.2018 |
В течение января-августа 2018 года численность населения Украины сократилась на 152,4 тыс. человек и на 1 сентября составила 42 234 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 58 рожденных.
Как сообщали Українські Новини, в течение января-июля 2018 года численность населения Украины сократилась на 138,3 тыс. человек и на 1 августа составила 42 248,1 тыс. человек.
В 2017 году численность населения Украины сократилась на 198,1 тыс. человек и на 1 января составила 42 386,4 тыс. человек.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
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