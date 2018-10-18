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Кабмин снова отложил повышение цен на газ
08:07 18.10.2018 |
Кабинет министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 27 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля этого года. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня. 30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года, 26 июля - до 1 сентября, 29 августа - до 1 октября, 28 сентября - до 18 октября.
Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.
Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.
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