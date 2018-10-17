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В январе-августе отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $5 004,1 млн
20:58 16.10.2018 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2018 года увеличилось на 45,7% по сравнению с январем-августом 2017 года и составило $5004,1 млн (за январь-август 2017 года также негативное – $3434,2 млн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
Согласно ее данным, в августе негативное сальдо составило - $940 млн, тогда как в июле- $1,406 млрд, июне - $602,7 млн, мае - $632 млн, апреле - $221,6 млн, марте - $460 млн, феврале - $457 млн, январе - $284,1 млн.
В январе-августе 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 12,4%, составив $30,911 млрд, импорт – на 16,1% до $35,915 млрд.
В августе-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 4,7%, импорта уменьшились на 4,4%. Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в августе 2018г. составило $818,7 млн, отрицательные показатели были также зафиксированы в июле-$1,214 млрд , июне - $894,2 млн, мае - $946,5 млн, апреле-$570,8 млн, в марте - $508,2 млн, в феврале - $411,8 млн, и январе- $580,5 млн.
Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,86% (в январе-августе 2017 – 0,89%).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-августе 2018г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт январь-август 2018 к январю-августу 2017, %
|Импорт, $ млн
|Импорт январь-август 2018 к январю-августу 2017, %
|Всего¹
|30910,5
|112,4
|35914,6
|116,1
|Животные, продукты животного происхождения
|780,1
|114,6
|556,0
|132,9
|Продукты растительного происхождения
|5756,2
|102,1
|1028,9
|115,5
|- зерновые культуры
|4218,7
|98,7
|145,5
|119,4
|Жиры животного и растительного происхождения
|2959,1
|92,4
|177,4
|111,2
|Готовые пищевые продукты
|1893,4
|103,7
|1426,4
|126,6
|Минеральные продукты
|2849,1
|109,6
|8766,5
|113,9
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|572,1
|117,5
|8236,3
|114,3
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1201,0
|115,1
|4676,3
|110,9
|Фармацевтическая продукция
|131,3
|113,0
|1235,2
|112,7
|Удобрения
|66,1
|83,1
|670,6
|89,1
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|486,8
|147,7
|2336,1
|112,5
|Кожевенное сырье
|109,0
|118,5
|196,6
|122,2
|Древесина и изделия из нее
|1034,7
|134,5
|199,2
|130,0
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|376,8
|111,5
|716,8
|117,9
|Текстильные материалы и изделия
|564,3
|116,5
|1252,0
|113,4
|Обувь
|143,2
|121,2
|227,3
|125,2
|Изделия из камня, гипса, цемента
|275,2
|115,7
|502,4
|120,0
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|29,8
|74,1
|45,4
|146,5
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|8154,4
|127,5
|2289,6
|121,3
|- черные металлы
|7001,4
|127,7
|896,8
|125,7
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|3090,1
|116,5
|7334,1
|119,0
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1132,1
|108,3
|4170,3
|113,3
|Электрические машины
|1958,0
|121,8
|3163,8
|127,4
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|436,9
|104,1
|2855,4
|106,3
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|90,5
|95,5
|2705,6
|104,8
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|89,4
|97,2
|547,6
|127,9
|Разные промтовары
|542,5
|123,8
|520,5
|124,0
|Произведения искусства
|0,7
|498,5
|1,1
|252,2
|Товары, приобретенные в портах
|3,2
|120,9
|186,7
|189,9
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.
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