В январе-августе отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $5 004,1 млн

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2018 года увеличилось на 45,7% по сравнению с январем-августом 2017 года и составило $5004,1 млн (за январь-август 2017 года также негативное – $3434,2 млн), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, в августе негативное сальдо составило - $940 млн, тогда как в июле- $1,406 млрд, июне - $602,7 млн, мае - $632 млн, апреле - $221,6 млн, марте - $460 млн, феврале - $457 млн, январе - $284,1 млн.

В январе-августе 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 12,4%, составив $30,911 млрд, импорт – на 16,1% до $35,915 млрд.

В августе-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 4,7%, импорта уменьшились на 4,4%. Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в августе 2018г. составило $818,7 млн, отрицательные показатели были также зафиксированы в июле-$1,214 млрд , июне - $894,2 млн, мае - $946,5 млн, апреле-$570,8 млн, в марте - $508,2 млн, в феврале - $411,8 млн, и январе- $580,5 млн.

Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,86% (в январе-августе 2017 – 0,89%).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-августе 2018г.

Товарные позиции Экспорт, $ млн Экспорт январь-август 2018 к январю-августу 2017, % Импорт, $ млн Импорт январь-август 2018 к январю-августу 2017, % Всего¹ 30910,5 112,4 35914,6 116,1 Животные, продукты животного происхождения 780,1 114,6 556,0 132,9 Продукты растительного происхождения 5756,2 102,1 1028,9 115,5 - зерновые культуры 4218,7 98,7 145,5 119,4 Жиры животного и растительного происхождения 2959,1 92,4 177,4 111,2 Готовые пищевые продукты 1893,4 103,7 1426,4 126,6 Минеральные продукты 2849,1 109,6 8766,5 113,9 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 572,1 117,5 8236,3 114,3 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1201,0 115,1 4676,3 110,9 Фармацевтическая продукция 131,3 113,0 1235,2 112,7 Удобрения 66,1 83,1 670,6 89,1 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 486,8 147,7 2336,1 112,5 Кожевенное сырье 109,0 118,5 196,6 122,2 Древесина и изделия из нее 1034,7 134,5 199,2 130,0 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 376,8 111,5 716,8 117,9 Текстильные материалы и изделия 564,3 116,5 1252,0 113,4 Обувь 143,2 121,2 227,3 125,2 Изделия из камня, гипса, цемента 275,2 115,7 502,4 120,0 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 29,8 74,1 45,4 146,5 Недрагоценные металлы и изделия из них 8154,4 127,5 2289,6 121,3 - черные металлы 7001,4 127,7 896,8 125,7 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 3090,1 116,5 7334,1 119,0 Реакторы ядерные, котлы, машины 1132,1 108,3 4170,3 113,3 Электрические машины 1958,0 121,8 3163,8 127,4 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 436,9 104,1 2855,4 106,3 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 90,5 95,5 2705,6 104,8 Приборы и аппараты оптические, фотографические 89,4 97,2 547,6 127,9 Разные промтовары 542,5 123,8 520,5 124,0 Произведения искусства 0,7 498,5 1,1 252,2 Товары, приобретенные в портах 3,2 120,9 186,7 189,9

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и зоны проведения ООС.