Американская Greenbrier планирует выйти на украинский рынок

Производитель железнодорожного подвижного состава The Greenbrier Companies, Inc. (США, Орегон) намерен в близкой перспективе выйти на украинский рынок.

"Мы изучаем украинский рынок в течение нескольких лет и предполагаем, что в недалекой перспективе придем на этот рынок",- сообщил заместитель вице-президента по международному маркетингу компании Адем Саглик в ходе выставки RailExpo 2018 в Киеве во вторник.

В то же время он отметил: для того, чтобы сделать украинский рынок более привлекательным для иностранных компаний, необходимо внести ряд законодательных изменений.

"Важно принять несколько законов, в частности, о либерализации рынка, чтобы частные операторы также имели доступ к рынку и была конкуренция... Для нас очень важно видеть, что частная тяга поддерживается правительством страны",- сказал он.

По словам А.Саглика, чем скорее Украина либерализирует рынок тяги, тем больше европейских компаний придут и начнут работу.

Ранее Greenbrier рассматривала вариант создания в Украине лизинговой компании.

The Greenbrier Companies специализируется на производстве и ремонте железнодорожного подвижного состава, предоставляет услуги управления и лизинга вагонов.

