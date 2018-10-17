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Американская Greenbrier планирует выйти на украинский рынок
17:53 16.10.2018 |
Производитель железнодорожного подвижного состава The Greenbrier Companies, Inc. (США, Орегон) намерен в близкой перспективе выйти на украинский рынок.
"Мы изучаем украинский рынок в течение нескольких лет и предполагаем, что в недалекой перспективе придем на этот рынок",- сообщил заместитель вице-президента по международному маркетингу компании Адем Саглик в ходе выставки RailExpo 2018 в Киеве во вторник.
В то же время он отметил: для того, чтобы сделать украинский рынок более привлекательным для иностранных компаний, необходимо внести ряд законодательных изменений.
"Важно принять несколько законов, в частности, о либерализации рынка, чтобы частные операторы также имели доступ к рынку и была конкуренция... Для нас очень важно видеть, что частная тяга поддерживается правительством страны",- сказал он.
По словам А.Саглика, чем скорее Украина либерализирует рынок тяги, тем больше европейских компаний придут и начнут работу.
Ранее Greenbrier рассматривала вариант создания в Украине лизинговой компании.
The Greenbrier Companies специализируется на производстве и ремонте железнодорожного подвижного состава, предоставляет услуги управления и лизинга вагонов.
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