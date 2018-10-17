ГФС увеличила сбор ЕСВ на 26,8% до 163,9 млрд гривен в январе-сентябре

Государственная фискальная служба (ГФС) увеличила сбор единого социального взноса (ЕСВ) на 26,8%, или на 34,7 млрд гривен, до 163,9 млрд гривен в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

В январе-сентябре 2018 Государственной фискальной службой обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на уровне 163,9 мрлд гривен.

Этот показатель превышает прошлогоднюю сумму уплаты единого взноса за аналогичный период на 26,8%, или на 34,7 мрлд гривен.

В сентябре 2018 обеспечено поступление 18,7 мрлд гривен ЕСВ, что на 23% или на 3,5 млрд гривен превышает показатель сентября прошлого года.

ГФС и в дальнейшем будет контролировать соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам с целью выполнения возложенных задач по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.

Как сообщали Українські Новини, единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе по имени фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.

За 2017 год обеспечено поступление ЕСВ на уровне 180,8 млрд гривен, что на 49 млрд гривен больше показателя 2016 года.