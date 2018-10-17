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В сентябре официальный уровень безработицы сохранился на 1,1%
12:14 16.10.2018 |
В сентябре 2018 года официальный уровень безработицы сохранился на уровне августа на 1,1%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 287,1 тыс. безработных.
На 1 сентября 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 292,8 тыс. безработных.
Количество вакансий в сентябре составило 97 тыс. (3 человека претендуют на 1 вакансию).
Средний размер пособия на одного безработного - 2 510 гривен.
Как сообщали Українські Новини, в августе 2018 года официальный уровень безработицы снизился на 0,1 процентный пункт до 1,1%.
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