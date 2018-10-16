Worldsteel прогнозирует рост мирового потребления стали в 2018г на 3,9%, в 2019г - на 1,4%

Мировое потребление стали в 2018 году, как ожидается, возрастет на 3,9% по сравнению с 2017 годом - до 1 млрд 657,9 млн тонн, сообщил председатель экономического комитета Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association) Саид Гумран Ал Ремейзи (Saeed Ghumran Al Remeithi) на пресс-конференции руководства Worldsteel в рамках 51-й Генеральной ассамблеи ассоциации, проходящей в Токио 15-18 октября.

Согласно прогнозу Worldsteel, в 2019 году ожидается рост потребления стали в мире на 1,4% - до 1 млрд 681,2 млн тонн.

В 2017 году мировое потребление стали возросло на 5% по сравнению с 2016 годом - до 1 млрд 595,4 млн тонн.

На пресс-конференции отмечалось, что Китай в 2017 году продолжал закрывать устаревшие печи, которые не попали в официальную статистику. В то время как номинальный рост спроса на сталь в Китае в 2018 году ожидался на уровне 6%, динамика использования стали показала рост в 2%. Это повлияло на показатели роста глобального потребления стали в 2018 году. Прогноз потребления стали, обнародованный в октябре 2017 года, содержал несоответствия из-за недооценки в 2017 году поставок стали из неофициальных устаревших печей.

С.Ремейзи добавил, что в 2018 году глобальное потребление стали продолжает показывать поддержку благодаря восстановлению инвестиционной активности в развитых экономиках и улучшение ситуации в развивающихся экономиках.

Вместе с тем, несмотря на усиление спроса на сталь в 2017 году, которое продолжилось и в 2018 году, риски возросли из-за роста напряженности в торговле, волатильности валют и наращивания неопределенности. В свою очередь нормализация монетарной политики в США и ЕС могла также повлиять на ситуацию с валютами в развивающихся странах.

Особое внимание в прогнозе было уделено ситуации в Китае. При этом отмечалось, что в первой половине 2018 года китайский спрос на сталь показал значительный рост благодаря мини-стимулам на рынке недвижимости и сильной мировой экономики. Однако, продолжение экономической разбалансировки и ужесточение регуляторного влияния будут определяющими моментами в снижении спроса на сталь в конце 2018 и 2019 годах.

Согласно прогнозу, потребление стали в развитых странах в 2018 году, как ожидается, возрастет на 1%, до 411,2 млн тонн, в 2019-м - на 1,2%, до 416,1 млн тонн.

Наибольший рост потребления стали, как прогнозируется, продемонстрирует Китай, который в 2018 году потребит 781 млн тонн стали, что выше показателей 2017 года на 6%. Вместе с тем, в 2019 году, как ожидается, уровень потребления стали в Китае не изменится по сравнению с 2018 годом, хотя в целом в мире потребление стали будет увеличиваться.

В ЕС в 2018 году потребление стали возрастет на 2,2% - до 166,6 млн тонн, в 2019 году - на 1,7%, до 169,4 млн тонн. Остальная Европа покажет падение спроса в текущем году на 1,6% - до 41,9 млн тонн, но в 2019 ожидается рост спроса на 1,5% - до 42,5%.

Страны СНГ в 2018 году увеличат спрос на 1,4% - до 54,8 млн тонн, в 2019-м - на 0,9%, до 55,3 млн тонн.

Страны NAFTA нарастят потребление в текущем году на 1,7% - до 143,2 млн тонн, в 2019-м - на 1%, до 144,7 млн тонн. Центральная и Южная Америки продемонстрируют рост на 3,4% в текущем году, и на 4,3% в следующем, до 43,2 млн тонн и 45,1 млн тонн соответственно.

Африка нарастит спрос на 3,1%, до 36 млн тонн в текущем году, и на 3,7%, до 37,3 млн тонн в 2019 году, Ближний (Средний) Восток увеличит потребление на 2,1% и на 1,2%, до 54,5 млн тонн и 55,1 млн тонн соответственно.

Страны Азии и Океании в 2018 году увеличат спрос на 5%, до 1 млрд 117,8 млн тонн, в 2019-м - на 1,3%, до 1 млрд 131,9 млн тонн.

В своем выступлении перед участниками Генассамблеи С.Ремейзи добавил прогнозы по некоторым странам. В частности, как ожидается, в 2018 году Индия нарастит спрос на сталь на 7,5% - до 95,4 млн тонн, в 2019-м - на 7,3%, до 102,3 млн тонн. Япония увеличит потребление в текущем году на 0,2% - до 64,5 млн тонн, в следующем - на 0,5%, до 64,8 млн тонн. Южная Корея сократит спрос в 2018 году на 4,1% - до 54,1 млн тонн, но увеличит в 2019-м - на 1,1%, до 54,7 млн тонн.

США в текущем году, как ожидается, нарастит потребление стали на 2,3%- до 99,9 млн тонн, в следующем - увеличит на 1,3%, до 101,2 млн тонн. Мексика снизит потребление в 2018г на 1,9% - до 25,9 млн тонн, в 2019-м нарастит на 1,2% - до 26,2 млн тонн.

Бразилия в 2018-2019гг нарастит спрос на 4,9% и 6,2% - до 20,1 млн тонн и 21,4 млн тонн соответственно.

Франция увеличит спрос в текущем году на 2,3% - до 13,9 млн тонн, в следующем - на 1,8%, до 14,1 млн тонн, Германия - на 0,5% и 1,7%, до 41,2 млн тонн и 41,9 млн тонн, Италия - на 3,8% и 1%, до 25,6 млн тонн и 25,9 млн тонн, Польша - на 3,2% и 1,9%, до 14 млн тонн и 14,3 млн тонн, Испания - на 4,5% и 2,5%, до 14,2 млн тонн и 14,6 млн тонн соответственно. Однако Великобритания в текущем году, как ожидается, нарастит спрос на 3,7%, до 10,9 млн тонн, снизив его в 2019 году на 0,7%, до 10,8 млн тонн.

Россия в 2018 году нарастит потребление стали на 1,1% - до 41,1 млн тонн, в 2019 году - на 0,3%, до 41,2 млн тонн.

Турция в 2018 году снизит спрос на 2,3%, до 35,2 млн тонн, но нарастит в 2019 году на 1,5%, до 35,8 млн тонн, Иран увеличит потребление в текущем году на 2,5%, до 20,5 млн тонн, в следующем потребление останется на уровне 2018 года.

Таким образом, по итогам 2018 года, как ожидается, в первую пятерку стран-наибольших потребителей стали войдут Китай (781 млн тонн), США (99,9 млн тонн), Индия (95,4 млн тонн), Япония (64,5 млн тонн) и Ю. Корея (54,1 млн тонн).

World Steel Association (Worldsteel) объединяет около 160 металлопроизводителей (включая 9 из 10 крупнейших компаний мира), национальные и региональные индустриальные ассоциации и исследовательские институты. Членами Worldsteel производится около 85% всей стали в мире.

Первой и единственной украинской компанией, которая имеет статус полноправного члена Worldsteel, является "Метинвест".

