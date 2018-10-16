В Минфине заявили о «страшнейшем саботаже» единого окна на таможне

Внедрение закона по оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины и законодательного внедрения механизма «единого окна» на таможне на данный момент саботируется.

Об этом во время заседания таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации сообщил директор департамента таможенной политики в Министерстве финансов Украины Александр Москаленко.

«То, что я вижу сейчас - страшнейший саботаж на среднем уровне... Мы сделали вывод, что легкой прогулки не предвидится», - сказал он.

По словам Москаленко, вступление в силу закона №7010 стало «неожиданностью» для контролирующих органов: «На таможенников неожиданно свалился весь экологический контроль. Они не знали, что им сегодня надо проверять выводы на трансграничное перемещение грузов и так далее».

При этом, для него нынешние трудности имплементации закона не стали большой неожиданностью.

«Мы предупреждали и комитет, и разработчиков, что запуск этого переходного периода приведет к трехмесячному коллапсу, пока не будет все утверждено», - пояснил Москаленко.

По его словам, Минфин уже подготовит проект постановления, которым планируется заменить действующее решение Кабмина «Некоторые вопросы осуществления предварительного документального контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины». Также планируется принять ряд других нормативных актов для улучшения ситуации.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада приняла закон по оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины и законодательному внедрению механизма «единого окна» на таможне. Закон имплементирует необходимые законодательные изменения для развития механизма «единого окна». В частности, этим законом даются основания контролерам, санитарам, фитосанитарам, радиологическому контролю совместно с таможней проводить контроль в электронной форме. В конце июля президент Украины Петр Порошенко не подписал закон и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями.

6 сентября Верховная Рада повторно приняла закон по оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины и законодательному внедрению механизма «единого окна» на таможне с предложениями президента Украины Петра Порошенко.