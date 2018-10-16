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Климкин прогнозирует первые серьезные результаты отмены роуминга с ЕС в следующем году
08:48 16.10.2018 |
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует первые серьезные результаты в вопросе отмены роуминга с Европейским Союзом в следующем, 2019 году.
Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил по итогам министерского заседания «Восточного партнерства» в Люксембурге.
"Мы очень серьезно говорим об отмене роуминга между странами, и я даже думаю, что в следующем году у нас могут быть первые серьезные результаты", - подчеркнул Климкин.
При этом, отвечая на уточняющий вопрос о роуминге, Климкин отметил, что "сейчас нужно понять, на что согласны наши операторы".
"Я думаю, что мы очень хорошо должны понять, как формируются тарифы. Это уже факт, а дальше как мы можем или устранить роуминг, или значительно уменьшить плату за него. Вот сейчас об этом идет очень серьезный разговор. Есть проблемы с позицией некоторых операторов, проблема с выполнением европейского законодательства, но в этом однозначно есть прогресс", - сказал министр.
По его словам, надо понять, каким образом частные компании готовы идти навстречу друг другу и как они предоставляют услуги.
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