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Минфин утвердил приказ об упрощении регистрации РРО и новых правилах использования КУРО
13:47 11.10.2018 |
Министерство финансов упростило регистрацию регистраторов расчетных операций (РРО), отменив обязательное использование книг учета расчетных операций (КУРО), свидетельствует опубликованный в "Официальном вестнике" приказ №773.
В частности, Минфин позволил регистрацию и перерегистрацию РРО по одному заявлению, автоматизировав при этом сам процесс. Документ устанавливает электронный обмен информацией между Государственной фискальной службой и Центром сервисного обслуживания при регистрации РРО.
Помимо этого, использование КУРО предусматривается только в случае неисправности РРО. При наличии резервного аппарата КУРО позволяется не использовать.
Приказ вступил в действие с 1 октября этого года.
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