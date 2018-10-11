В сентябре денежная база выросла на 0,6% до 424,4 млрд гривен

Денежная масса в Украине в сентябре 2018 года возросла на 1,2% - до 1 трлн 248,549 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, такая статистика обусловлена как ростом остатка по депозитам на 1,4% - до 899,801 млрд грн, так и объема наличных средств в обращении вне банков - на 1,3%, до 348,284 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы возрос на 3,3%.

НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в сентябре возрос на 1,5% - до 501,958 млрд грн, в иностранной - на 1,3%, до 397,843 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков увеличился на 2,7%, в том числе в нацвалюте – на 2,3% и инвалюте - на 3,2%.

Доходность депозитных продуктов в нацвалюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,6 процентных пункта (п.п.) – до 13% годовых, инвалюте – на 0,1 п.п., до 1,9% годовых.

В целом за январь-сентябрь 2018 года ставка по гривневым депозитам для бизнеса повысилась на 4,4 п.п., тогда как по валютным снизилась на 0,9 п.п.

Процентная ставка по депозитам для населения по итогам сентября снизилась в нацвалюте на 0,1 п.п. – до 10,6% годовых, инвалюте - на 0,1 п.п., до 2,4% годовых.

В целом с начала текущего года ставка по депозитам для населения снизилась в нацвалюте на 1,6 п.п., инвалюте - на 1 п.п.

Кредитный портфель банков в сентябре возрос на 1% - до 1 трлн 100,125 млрд грн. В том числе объем кредитов в национальной валюте увеличился на 1,1% - до 614,623 млрд грн, иностранной - на 0,8%, до 485,502 млрд грн.

С начала года кредитный портфель банков возрос на 8,3%, в том числе в национальной валюте - на 7,9% и иностранной валюте - на 8,8%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце выросла на 1,9 п.п. - до 19,8% годовых, валютных осталась неизменной на уровне 5,9% годовых.

В целом за девять месяцев года стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне повысилась на 5,5 п.п., в инвалюте - снизилась на 1,6 п.п.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам сентября повысилась на 0,3 п.п. - до 32,1% годовых, в инвалюте - на 0,5 п.п., до 8,8% годовых.

С начала 2018 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте возросла на 2,9 п.п., инвалюте снизилась на 1 п.п.

Денежная база в сентябре возросла на 0,6% - до 424,357 млрд грн. Рост за девять месяцев составил 6,3%.

Чистые международные резервы в сентябре снизились на 8,7% - до $6,254 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования возросла на 2,7% - до 61,938 млрд грн.

В целом с начала 2018 года чистые валютные резервы сократились на 6,3%, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 9,8%.