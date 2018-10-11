Инфляционное давление остается высоким - НБУ

Инфляционное давление остается высоким, несмотря на ослабление продовольственной инфляции, прокомментировал Национальный банк Украины (НБУ) сентябрьский уровень инфляции на сайте в среду.

"Инфляционное давление остается высоким, несмотря на ослабление продовольственной инфляции. Высокие темпы роста цен поддерживаются устойчивым внутренним спросом, быстрым ростом заработных плат и резким подорожанием нефти на мировых рынках", - отмечает центробанк.

Регулятор также отмечает, что инфляция в годовом измерении в сентябре была выше, чем его прогноз, опубликованный в июльском "Инфляционном отчете" (8,3%), за счет базовой компоненты и цен на топливо.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года потребительская инфляция почти не изменилась и составила 8,9% г/г (9% г/г в августе), превысив верхнюю границу целевого диапазона (+ 6,5% +/- 2 п.п. на конец третьего квартала 2018 года). В месячном измерении цены выросли на 1,9%, что в значительной степени обусловлено сезонными факторами.

Новый прогноз инфляции НБУ объявит после заседания правления по монетарным вопросам 25 октября 2018 года.

