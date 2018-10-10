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С момента запуска в Украине малой приватизации удалось продать 84 объекта
08:18 10.10.2018 |
С момента запуска в Украине продаж объектов малой приватизации удалось реализовать 84 объекта на общую сумму 84 миллиона гривень, а общее увеличение стоимости лотов во время аукционов составило более 100%.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.
"В ближайшее время состоится еще 74 аукциона со стартовой ценой более 420 миллионов гривень", - написал он.
Также он отметил, что по 151 объекту со стартовой ценой почти 55 млн грн аукционы не состоялись, потому эти лоты выставят на повторные торги с 50%-й скидкой с пошаговым увеличением цены.
По словам Трубарова, объекты, которые находятся в удовлетворительном состоянии и находятся рядом с большими городами, продаются с первого раза с увеличением цены в разы.
Как сообщал УНИАН, 28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.
10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.
В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок.
10 августа Фонд государственного имущества Украины объявил аукционы по 147 объектам малой приватизации, стартовая стоимость которых составляет 70 миллионов гривень.
Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень.
В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.
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