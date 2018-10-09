Финансовые новости
- |
- 09.10.18
- |
- 23:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина приблизилась к отмене моратория на продажу земли - Всемирный банк
17:07 09.10.2018 |
Украина приблизилась к отмене моратория на продажу земли благодаря внедрению мониторинга земельных отношений, который призван сделать их открытыми.
Об этом журналистам сообщила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
"Уже много лет в Украине действует земельный мораторий, отмена которого может увеличить ВВП Украины. Сейчас прозрачность - это необходимая часть рынка земли. Именно на ней мы фокусируемся в своей работе, которая все еще продолжается. По окончании программы Всемирного банка вся информация должна быть доступна для каждого", - сказала Кахконен.
По ее словам, Всемирный банк совместно с правительством разработал лучшую на сегодняшний день карту земли в Украине, которая поможет правительству улучшить земельный мониторинг, а также другие аспекты, необходимые для открытия рынка земли.
При этом Кахконен отметила, что Всемирный банк продолжает сотрудничество с украинским правительством по программе, целью которой является улучшение управления земельными отношениями для возможного открытия рынка земли в будущем.
Как сообщал УНИАН, Минагропрод со Всемирным банком создали открытый реестр данных о состоянии земельных отношений в Украине.
Евросоюз и Всемирный банк начали в двух областях пятилетнюю программу поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине.
В декабре 2017 года в очередной раз был продлен мораторий на продажу сельхозземель в Украине до 2019 года. Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года.
По информации "Института аграрной экономики", в феврале 2018 года продать свою землю сельскохозяйственного назначения в случае открытия в Украине рынка земли были готовы всего 10,4% жителей села. это означает, что предложение на рынке земли в случае его внедрения может составить 1,5-2,8 миллиона га сельскохозяйственных угодий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто теперь боится Гацко. Садовый оставил Гриценко наедине с собственным рейтингом
|С 1 января 2022 года в Украину могут вернуться обязательные регулярные техосмотры транспортных средств
|Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о «прощении» РФ
|Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на его территории - замначальника генштаба ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,9% - Госстат
|Минфин повысил ставку по 15-16-мес. ОВГЗ в долларах до 7,5% и по 8-мес. ОВГЗ в евро до 4,6%
|Украина наладит с Турцией выпуск военных средств радиосвязи
|Украина приблизилась к отмене моратория на продажу земли - Всемирный банк
|Польша переходит с российского на американский газ
|Цены на нефть растут 9 сентября, Brent подорожала до $84,6 за баррель
Это интересно
|Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения
|Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды
|Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер
|Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии
|Google выпустила приложение Voice Access для голосового управления Android-устройствами
|Honda научит автомобили «видеть» сквозь стены
|Google представил приложение для обхода блокировок