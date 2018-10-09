Украина приблизилась к отмене моратория на продажу земли - Всемирный банк

Украина приблизилась к отмене моратория на продажу земли благодаря внедрению мониторинга земельных отношений, который призван сделать их открытыми.

Об этом журналистам сообщила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Уже много лет в Украине действует земельный мораторий, отмена которого может увеличить ВВП Украины. Сейчас прозрачность - это необходимая часть рынка земли. Именно на ней мы фокусируемся в своей работе, которая все еще продолжается. По окончании программы Всемирного банка вся информация должна быть доступна для каждого", - сказала Кахконен.

По ее словам, Всемирный банк совместно с правительством разработал лучшую на сегодняшний день карту земли в Украине, которая поможет правительству улучшить земельный мониторинг, а также другие аспекты, необходимые для открытия рынка земли.

При этом Кахконен отметила, что Всемирный банк продолжает сотрудничество с украинским правительством по программе, целью которой является улучшение управления земельными отношениями для возможного открытия рынка земли в будущем.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод со Всемирным банком создали открытый реестр данных о состоянии земельных отношений в Украине.

Евросоюз и Всемирный банк начали в двух областях пятилетнюю программу поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине.

В декабре 2017 года в очередной раз был продлен мораторий на продажу сельхозземель в Украине до 2019 года. Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине с 2001 года.

По информации "Института аграрной экономики", в феврале 2018 года продать свою землю сельскохозяйственного назначения в случае открытия в Украине рынка земли были готовы всего 10,4% жителей села. это означает, что предложение на рынке земли в случае его внедрения может составить 1,5-2,8 миллиона га сельскохозяйственных угодий.