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Плата за сельхозземли в Украине в 2017г увеличилась на 9,3% - мониторинг ВБ
16:30 08.10.2018 |
Плата за сельскохозяйственные земли в виде налогов и аренды в 2017 году увеличилась на 9,3% по сравнению с 2016 годом, говорится в статистическом ежегоднике Всемирного банка "Мониторинг земельных отношений в Украине: 2016-2017".
Согласно данным мониторинга, обнародованного 8 октября, в 2017 году за землю уплачено 26 млрд 376 млн грн, что на 9,3% больше, чем в 2016 году.
Средний размер единого налога за 1 га с/х угодий в Украине в 2017 году вырос на 73 грн по сравнению с 2016 годом - до 249 грн. В то же время задекларирована площадь с/х угодий, из которых уплачивались налоги, а также количество налогоплательщиков уменьшились.
Средняя нормативная денежная оценка (НДО) пашни и залежей в Украине на январь-2018 составила 27,5 тыс. грн/га, многолетних насаждений - 75,5 тыс. грн/га, естественных сенокосов - 13,9 тыс. грн/га, естественных пастбищ - 10,7 тыс. грн за 1 га. Средняя НДО земель рекреационного назначения составила 1 млн 11,6 тыс. грн/га.
По данным мониторинга, в июле-2015 - июне-2017 осуществлено 3,6 млн транзакций с сельхозземлями (89,5% от общего количества транзакций).
"В структуре транзакций по сельхозземлям доминировали операции аренды - 76,1%; на наследство приходилось 18,3%, куплю-продажу - 3,1%, мену/дарование - 1,6%, эмфитевзис - 0,8%, и только 0,05% - на ипотеку", - говорится в мониторинге.
На январь-2017 в Госгеокадастре зарегистрировано 31,1 млн га земли (51,5% территории Украины), из них частная собственность - 24,3 млн га (78%), государственная - 6,4 млн га (20,6%), коммунальная - 0,44 млн га (1,4%). Как отмечается в документе, данные приведены с исправлениями информации о 1,3 млн земучастков, учитывая обнаруженные ошибки в данных по 69 районам, в которых общая площадь зарегистрированных земель превышала площадь районов.
По данным мониторинга, в январе 2017 года в Госгеокадастре зарегистрировано 18,3 млн земельных участков, что на 16% больше, чем в январе 2015 года.
Согласно документу, общая площадь земель в Украине составляет 60 млн 357 тыс. га, из них 42 млн 724 тыс. га (70,8%) - сельхозземли. 10,4 млн га сельскохозяйственных земель принадлежит государству, 31 млн га находится в частном владении.
Как объяснил консультант по вопросам управления земельными ресурсами и земельной реформы ВБ Денис Низалов на презентации мониторинга, открытые данные о земельных отношениях позволят улучшить местную и государственную политику в данной сфере, а также дадут понимание бизнесу о возможностях для развития.
По его словам, Всемирный банк в дальнейшем планирует автоматизировать обновление данных, сделать их более удобными для пользования и адаптировать мониторинг к новациям в нормативной базе.
"Также будут формироваться инструменты, которые помогут использовать данные для принятия решений. Например, сегодня Министерство аграрной политики презентовало индекс качества земельных отношений - то есть как сравнить между собой разные районы, разные территории. Таких инструментов будет все больше", - отметил Д.Низалов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
Проект мониторинга земельных отношений в Украине профинансирован за счет гранта в размере EUR3 млн от ЕС, рассчитанного до 2022 года.
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