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В сентябре продажи новых коммерческих автомобилей снизились на 13% до 977 единиц
14:40 08.10.2018 |
Спрос на новые коммерческие автомобили в сентябре уменьшился по сравнению с августом почти на 13% до 977 авто. Относительно показателя годичной давности продажи в этом сегменте авторынка просели на полпроцента, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Лучше других в сентябре продавались автомобили марки RENAULT, которые заняли почти пятую часть рынка новых коммерческих авто. За месяц было продано и зарегистрировано 188 машин этой французской марки. При этом к своему сентябрьскому результату 2017 года Рено прибавила 3%, а от показателя предыдущего месяца отстала на 25 процентов.
Второе место досталось автомобилям марки FIAT - 132 зарегистрированные продажи (+35% к сентябрю 2017г. и +16% к августу 2018г.).
На третьем месте новые коммерческие авто марки FORD - 91 шт. (-23% к сентябрю 2017г. и -4% к августу 2018г.).
Четвертая позиция у MERCEDES-BENZ - 84 авто (-18% к сентябрю 2017г. и +2% к августу 2018г.).
Замыкает лидерскую пятерку с результатом 68 автомобилей PEUGEOT. За год спрос на новые коммерческие Пежо удвоился, а относительно августа увеличился на 45 процентов.
Всего за период с января по сентябрь в Украине было зарегистрировано 9394 новых коммерческих авто. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 13 процентов.
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