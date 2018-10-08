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В январе-сентябре доходы местных бюджетов выросли на 25% до 167,6 млрд гривен, - Зубко
14:30 08.10.2018 |
Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 25%, или на 32,7 млрд гривен до 167,6 млрд гривен.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
При этом поступления от налога на доходы физических лиц выросли на 26,1% до 98,1 млрд гривен.
Поступления от единого налога выросли на 26,8% до 20,2 млрд гривен, от платы за землю - на 2,6% до 20,4 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, Зубко констатировал увеличение доходов местных бюджетов в 2017 году на 31% до 192 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.
Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 220 млрд гривен в 2018 году.
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