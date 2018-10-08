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Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер
14:10 08.10.2018 |
Юбилейного 50-го Нобеля по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Первый - за внедрение проблем изменения климата в экономический анализ, второй - за исследования причин экономического роста.
Ученые "разработали методы изучения наиболее фундаментальных и неотложных проблем нашего времени: продолжительного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения планеты", - объяснила свой выбор Шведская королевская академия наук.
"Приз за достижения в экономической науке памяти Альфреда Нобеля" формально не является Нобелевской премией. Изобретатель динамита Нобель на излете XIX века завещал деньги на премии в пяти других областях: химии, физике, медицине, литературе и миротворчестве.
А экономику добавили только в 1969 году. Спонсором приза выступает шведский центробанк, а не нобелевский фонд, а в остальном все похоже: лауреатов определяет Шведская королевская академия наук, как и в случае с физикой и химией, и награждают всех одновременно.
Церемония традиционно пройдет 10 декабря в Стокгольме, где вручат все премии, кроме мира (ее дают в тот же день в Осло) и литературы - победителя в этой категории определяет Шведская академия, однако в этом году из-за секс-скандала ей было не до того, и потому в следующем году дадут сразу две.
Американцы - традиционные фавориты Нобеля по экономике. Его вручали 50 раз, и из 81 лауреата больше 50 - американцы, включая ученых российского происхождения Василия Леонтьева и Леонида Гурвича. Единственным представителем бывшего СССР в этом списке был математик и экономист Леонид Канторович в 1970-х.
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