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В январе-сентябре возмещение НДС увеличилось на 11,5% до 97,6 млрд гривен, - ГФС
13:40 08.10.2018 |
Государственная фискальная служба констатирует, что в январе-сентябре текущего года возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) увеличилось на 11,5%, или на 10 млрд гривен до 97,6 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В сентябре текущего года на счета плательщиков НДС возмещена наибольшая в этом году сумму налога - 12,4 млрд гривен.
При этом среднемесячная сумма возмещения НДС в текущем году составляет 10,8 млрд гривен.
Возмещенная в сентябре сумма НДС на 28%, или на 2,7 млрд гривен превышает показатель предыдущего года.
В целом за 9 месяцев текущего года плательщикам было возмещено 97,6 млрд гривен налога на добавленную стоимость, что на 11,5%, или на 10 млрд гривен больше аналогичного периода прошлого года.
По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 86% заявленных к возмещению сумм НДС.
Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба констатирует, что в январе-августе текущего года возмещение НДС увеличилось на 9,3% или на 7,3 млрд гривен до 85,2 млрд гривен.
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