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Украина и Китай договорились об увеличении поставок украинского зерна
09:02 08.10.2018 |
Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) договорилась со своим стратегическим партнером - Государственной индустриальной корпорацией Китая (ССЕС) об увеличении поставок зерновых в Китай, сообщила пресс-служба ГПЗКУ со ссылкой на слова и. о. главы правления Ирины Марченко.
"Мы обсудили потенциал развития торговых отношений между нашими компаниями и договорились об увеличении объемов поставок и ассортиментных позиций зерновых культур и продуктов их переработки на адрес китайского партнера", - цитирует пресс-служба слова Марченко по итогам официальной встречи руководств двух компаний.
При этом китайская сторона отметила, что довольна позитивной динамикой развития сотрудничества с ГПЗКУ в течение последнего времени и настроена на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Также, по словам Марченко, украинская госкорпорация настроена на сохранение принципов взаимовыгодного партнерства между сторонами, а также видит перспективу в расширении торговли и реализации общих с ССЕС проектов.
По результатам встречи стороны также обсудили вопрос дальнейшего рабочего визита руководства ГПЗКУ в Китайскую Народную Республику в ноябре этого года, в рамках которой планируется проведение ряда встреч с представителями китайской госкорпорации и подписание меморандума о расширении сотрудничества в сфере зерноперерабатывающей отрасли и реализации новых совместных проектов, отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 - июнь 2018) увеличила отгрузку зерновых культур для Китайской национальной корпорации ССЕС в 2 раза - до более 1 миллиона тонн.
Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) - вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 миллиона тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - около 2,5 миллиона тонн зерновых грузов в год.
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