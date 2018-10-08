Украина и Турция договорились снять ограничения на грузовые автоперевозки

Украина и Турция намерены с 2019 года снять ограничения на выполнение двусторонних и транзитных грузовых перевозок.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом страны договорились в ходе заседания украинско-турецкой Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которое состоялось 3-4 октября в городе Анкара.

«Самым главным достижением является договоренность о переходе на безразрешительную систему выполнения двусторонних и транзитных грузовых перевозок между Украиной и Турцией. Стороны договорились до конца октября 2018 года наработать соответствующий проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение, а также приложить максимум усилий для подписания в 2019 году», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к моменту подписания и вступления в силу соответствующих изменений в Соглашение стороны согласились, начиная с 2019 года, осуществлять обмен дополнительными разрешениями для осуществления двусторонних перевозок в неограниченном количестве, для удовлетворения потребностей отечественных перевозчиков.

«В 2018 году украинская сторона дополнительно получит следующее количество разрешений: 1000 двусторонних; 1000 для пустого въезда транспортных средств; 500 в/из третьих стран. На 2019 год стороны согласовали предварительную квоту разрешений для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок: 7000 двусторонних; 4000 транзитных; 10 000 транзитных U; 2500 в/из третьих стран; 5000 для пустого въезда транспортных средств», - говорится в сообщении.