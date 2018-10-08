Финансовые новости
- |
- 08.10.18
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина и Турция договорились снять ограничения на грузовые автоперевозки
08:47 08.10.2018 |
Украина и Турция намерены с 2019 года снять ограничения на выполнение двусторонних и транзитных грузовых перевозок.
Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, об этом страны договорились в ходе заседания украинско-турецкой Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, которое состоялось 3-4 октября в городе Анкара.
«Самым главным достижением является договоренность о переходе на безразрешительную систему выполнения двусторонних и транзитных грузовых перевозок между Украиной и Турцией. Стороны договорились до конца октября 2018 года наработать соответствующий проект Протокола о внесении изменений в действующее двустороннее соглашение, а также приложить максимум усилий для подписания в 2019 году», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что к моменту подписания и вступления в силу соответствующих изменений в Соглашение стороны согласились, начиная с 2019 года, осуществлять обмен дополнительными разрешениями для осуществления двусторонних перевозок в неограниченном количестве, для удовлетворения потребностей отечественных перевозчиков.
«В 2018 году украинская сторона дополнительно получит следующее количество разрешений: 1000 двусторонних; 1000 для пустого въезда транспортных средств; 500 в/из третьих стран. На 2019 год стороны согласовали предварительную квоту разрешений для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок: 7000 двусторонних; 4000 транзитных; 10 000 транзитных U; 2500 в/из третьих стран; 5000 для пустого въезда транспортных средств», - говорится в сообщении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Поэтапная стратегия. Как в Украине возрождают боевую авиацию
|НБУ 5 октября покупал доллары через Matching в районе 28,08 грн
|Что означает переход NewsOne под крышу Тараса Козака
|Олег Сенцов заявил, что его заставили прекратить голодовку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина увеличила запасы газа в ПХГ в 2,2 раза до 16,4 млрд куб. м с начала сезона закачки
|Еще один трейдер начал торги природным газом на УЭБ
|Золото дешевеет 8 октября на укреплении доллара к мировым валютам
|Нефть дешевеет 8 октября на ожидании смягчения санкционных условий для покупателей сырья из Ирана
|Украина и Китай договорились об увеличении поставок украинского зерна
|Украина и Турция договорились снять ограничения на грузовые автоперевозки
Это интересно
|54% криптовалютных бирж имеют брешь в системе безопасности
|Российский миллиардер обвинил Sotheby's в крупнейшем арт-мошенничестве
|Планшет Microsoft Surface Pro 6: чёрная отделка и 4-ядерные CPU
|BMW представила совершенно новую «трешку»
|Skoda представила первый RS-кроссовер
|Huawei добавляет функцию SOS в свои смартфоны
|Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей